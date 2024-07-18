Gala Montes

Gala Montes admite que actriz se sintió "incómoda" tras ventilar que salen: “Todavía no estaba lista”

La actriz negó que su confesión de amor tomara por sorpresa a Bárbara Islas. Sin embargo, aseguró que sostuvo una conversación con la intérprete luego de que ventilara que “estaban saliendo”.

Gala Montes enfrenta una nueva polémica. Luego de confesar que está “saliendo” con Bárbara Islas, la actriz ha sido señalada por la forma en que habría ‘sacado del clóset' a la conductora, quien reacciona nerviosa a las declaraciones de su compañera en un live con el influencer Pablo Chagra.

“Exijo derecho de réplica”, logró decir Bárbara Islas al cabo de unos minutos y poco después de que Gala Montes la llamara “lesbiana”.

En medio de la controversia, Gala Montes enfrentó los cuestionamientos de la prensa, reconociendo que, si bien sí “incomodó” a Bárbara Islas al ventilar que salían, aseguró que “todo está hablado” entre ellas.

“No (me dijo nada), lo hablamos. Eso es habló… Sí, lo hablamos, solo que Bárbara es poblana… mi amiga es poblana… todavía no estaba lista para eso, pero pues ya pregúntenle a ella”, dijo a Edén Dorantes este 18 de julio.

Acto seguido, Gala comentó: “Hicimos un TikTok, véanlo, nos dimos un beso, y nada… yo a Bárbara la adoro, se me hace una mujer guapísima”, recalcó.

Gala Montes y Bárbara Islas.
Gala Montes y Bárbara Islas.
Imagen Gala Montes / Instagram

¿A Gala Montes le gustaría tener una relación con Bárbara Islas?

La intérprete de 23 años señaló que si bien le gustaría tener una relación con la presentadora de Cuéntamelo YA!, está consciente de que si no sucede, su amistad no se vería afectada.

“Estaría bien, la neta la quiero mucho, siempre le he dicho ‘mi amistad contigo es separado de lo que sea que pase’, pero es una mujer que admiro, que siento que merece más reconocimiento del que tiene, es una mujer súper trabajadora, súper inteligente”, subrayó.

Por último, la villana de Vivir de Amor (telenovela que puedes ver en ViX) explicó cómo nació su interés por Bárbara Islas, y, aunque descartó que su colega esté molesta por destapar detalles de su vida privada, reconoció una vez más que sí le incomodaron sus comentarios en el live con el influencer Pablo Chagra.

“Yo decía ‘es que nos parecemos mucho’. Entonces ella peleaba con el novio, yo con el mío, y de broma (decíamos): ‘ay, deberíamos de ser novias’ y, ojalá se nos cumpla, pero sí se sentía incómoda la Bárbara… pero les digo, lo hablamos, y pregúntele, y si no, no hubiera hecho los TikToks conmigo”, concluyó, haciendo referencia al video donde le roba un beso a su colega.


