Muertes de famosos Dan último adiós a estrella de TV a días de que la hallaran muerta, al igual que su perrita, en su casa Loana Petrucciani, quien ganó el reality show ‘Loft Story’, fue despedida en su funeral a días de su muerte. Ella fue encontrada sin vida al lado del cadáver de su mascota.



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La mañana de este 10 de abril se dio el último adiós a Loana Petrucciani, considerada la primera estrella de los ‘reality shows’ franceses y quien ganó ‘Loft Story’, programa similar a ‘Gran Hermano’.

El funeral se llevó a cabo a días de que la celebridad de televisión fuera encontrada muerta al interior de su residencia, en la ciudad de Niza, Rivera Francesa, hace dos semanas.

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De acuerdo con Le Parisien, las exequias tuvieron lugar en la Cathédrale Sainte-Réparate, donde familiares, incluyendo a su mamá, Violette, amigos y fans se reunieron para rendirle un homenaje póstumo.

Tras la ceremonia, mientras sacaban el féretro rosa, sonó la canción de Loana, ‘Comme je t’aime’ (‘¡Cuánto te quiero!’), y los presentes ovacionaron de pie.

Después de estas honras, asegura el medio, los restos de la también modelo, quien tenía 48 años al instante de su fallecimiento, serían incinerados.

Violette, mamá de Loana Petrucciani, durante el funeral de su hija. Imagen The Grosby Group

¿Qué le pasó a Loana Petrucciani?

Según el ya mencionado diario, una “vecina preocupada por no haberla visto” alertó a las autoridades al respecto.

Los bomberos hallaron su cadáver el miércoles 25 de marzo, dentro de su casa y “junto a su perrita, Titi”, que igualmente pereció.

El viernes 27, Mirror reportó que la Fiscalía reveló que Loana Petrucciani llevaba varios días sin vida cuando la localizaron.

Además, ventiló que ella tenía una herida en la parte posterior del cráneo, la cual probablemente se debió a una caída.

“En esta fase de la investigación, no hay pruebas que apunten a la participación de un tercero en relación con el deceso”, explicó.

¿Quién era Loana Petrucciani?

Loana Petrucciani nació el 30 de agosto de 1977 en Cannes. Sus padres la abandonaron en la adolescencia, llegó a relatar, retoma Daily Star.

Entonces, una amiga le sugirió que trabajara como bailarina go-go en clubes nocturnos y cabarets de Niza y sus alrededores. Así lo hizo por ocho años.

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En 2001, la eligieron para aparecer en ‘Loft Story’ como parte de una estrategia deliberada para reflejar “arquetipos” reconocibles.

Saltó a la fama después de triunfar en la emisión, donde destacó por haber mantenido relaciones íntimas con su compañero Jean-Édouard Lipa en una alberca.

Luego de su gane, ella destapó que el dinero que ganó se lo llevaron “parásitos”, entre ellos novios y socios que controlaban sus finanzas a medida que su salud mental empeoraba.

Aunque trató de tener éxito en la música y volver a la ‘pantalla chica’, no lo consiguió. El País afirma que ella murió “en la más absoluta soledad, tras una vida atravesada por la violencia machista y el escrutinio público”.