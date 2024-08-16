Ventilan supuesta razón por la que Frida Sofía estaría en México (su abuelo no tiene que ver)

Video “Del nini, la prueba de ADN, la herencia”: Frida Sofía reacciona al drama de la familia Pinal

Frida Sofía desató sospechas de encontrarse en México desde principios de agosto, luego de que su madrasta, Beatriz Pasquel, compartiera fotografías de la modelo y le diera la bienvenida “a su hogar”.

Aunque la cantante no ha confirmado su estancia en México ni ha hecho declaraciones públicas al respecto, se especula que estaría en su país de origen por dos razones.

PUBLICIDAD

El 6 de agosto, el periodista Gustavo Adolfo Infante señaló que, posiblemente, uno de los motivos sería ratificar la denuncia por presunto abuso en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Mientras que el 9 de agosto en ‘De Primera Mano’ se reportó que Frida Sofía visitaría a su abuela Silvia Pinal en su casa ubicada en Jardines del Pedregal. Sin embargo, nunca llegó.

Frida Sofía no estaría en México para ratificar denuncia en contra de Enrique Guzmán

En medio de estas teorías sobre la estancia de Frida Sofía en México, la periodista Pati Chapoy reportó en ‘Ventaneando’ que la empresaria de 32 años habría regresado no para terminar con el pleito de casi tres años que sostiene con Alejandra Guzmán, sino para llevarlo ante la justicia.

“Nos estamos enterando de que vino a México a denunciar a su mamá, a Alejandra Guzmán, y no a ratificar la denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán”, ventiló el 15 de agosto.

“Debe ser por cuestiones de dinero”, especuló el presentador Pedro Sola, a lo que Chapoy respondió: “seguramente”.

Hasta el momento, ni Frida Sofía ni Alejandra Guzmán han hecho ningún tipo de declaración al respecto.