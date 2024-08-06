Frida Sofía

Frida Sofía estaría de visita en México: fotos desatan sospechas

La hija de Alejandra Guzmán desato sospechas de encontrarse en México luego de que Beatriz Pasquel, su madrastra, publicara fotografías junto a ella.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video “Del nini, la prueba de ADN, la herencia”: Frida Sofía reacciona al drama de la familia Pinal

Los problemas migratorios de Frida Sofía habrían quedado atrás. Según reportes del periodista Gustavo Adolfo Infante, la cantante se encontraría de visita en México desde hace unos días.

Las sospechas de su presunta visita se desataron el pasado 3 de agosto, luego de que Beatriz Pasquel compartiera un par de fotografías junto a la joven.

PUBLICIDAD

“Por fin con mis bebes juntos, mi felicidad total tener a los 3 a mi lado @ifridag (Bb y Emi que no usan social media) @pablo_zuma y Pank, el mejor amigo adorado de mi chamaco que también es parte”, escribió la empresaria.

Frida Sofía conviviendo con su familia paterna.
Frida Sofía conviviendo con su familia paterna.
Imagen Beatriz Pasquel / Instagram

Más sobre Frida Sofía

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”
2 mins

Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Frida Sofía de luto: seis meses después de la muerte de Silvia Pinal pierde a otro de sus abuelos
1 mins

Frida Sofía de luto: seis meses después de la muerte de Silvia Pinal pierde a otro de sus abuelos

Univision Famosos
¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía otra vez distanciadas? Cantante hace confesión sobre su relación
2 mins

¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía otra vez distanciadas? Cantante hace confesión sobre su relación

Univision Famosos
Frida Sofía recibirá herencia de Silvia Pinal: revelan cómo se encuentra
1 mins

Frida Sofía recibirá herencia de Silvia Pinal: revelan cómo se encuentra

Univision Famosos
Papá de Frida Sofía habla si fue incluida en herencia de Silvia Pinal y cómo está con su mamá
2 mins

Papá de Frida Sofía habla si fue incluida en herencia de Silvia Pinal y cómo está con su mamá

Univision Famosos
¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía sí se reconciliaron? La cantante revela que siguen en contacto
2 mins

¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía sí se reconciliaron? La cantante revela que siguen en contacto

Univision Famosos
Frida Sofía comparte duro mensaje tras la supuesta lectura del testamento de su abuela
0:58

Frida Sofía comparte duro mensaje tras la supuesta lectura del testamento de su abuela

Univision Famosos
El testamento Silvia Pinal: así habría repartido sus bienes a su familia y asistente
1:04

El testamento Silvia Pinal: así habría repartido sus bienes a su familia y asistente

Univision Famosos


Además de esta publicación, la madrastra de Frida Sofía compartió este 5 de agosto una fotografía más, lo que avivó más las sospechas, ya que en su mensaje le dio la bienvenida a la intérprete de ‘Ándale’ a su hogar.

“Nada mejor que estar en familia. Welcome Home Baby @ifridag”, puntualizó.

Frida Sofía no ha confirmado su presunta estancia en México.
Frida Sofía no ha confirmado su presunta estancia en México.
Imagen Beatriz Pasquel / Instagram


Hasta el momento, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma no ha confirmado ni negado su visita a México.

Los problemas migratorios de Frida Sofía

En noviembre de 2019, Frida Sofía contó al youtuber Escorpión Dorado la razón por la que no podía salir de Estados Unidos y que, por consecuencia, no podía visitar constantemente a su abuela Silvia Pinal.

“Yo no puedo salir de Estados Unidos. Por mi estatus (migratorio). Me tienen esperando por mi residencia”, declaró.

Aunque a inicios de 2024 trascendió que todavía no podía visitar México por su estatus migratorio, en las semanas siguientes se especuló que finalmente le había sido otorgada su residencia permanente en Estados Unidos.


Relacionados:
Frida SofíaEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD