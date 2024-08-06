Frida Sofía estaría de visita en México: fotos desatan sospechas
La hija de Alejandra Guzmán desato sospechas de encontrarse en México luego de que Beatriz Pasquel, su madrastra, publicara fotografías junto a ella.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Los problemas migratorios de Frida Sofía habrían quedado atrás. Según reportes del periodista Gustavo Adolfo Infante, la cantante se encontraría de visita en México desde hace unos días.
Las sospechas de su presunta visita se desataron el pasado 3 de agosto, luego de que Beatriz Pasquel compartiera un par de fotografías junto a la joven.
“Por fin con mis bebes juntos, mi felicidad total tener a los 3 a mi lado @ifridag (Bb y Emi que no usan social media) @pablo_zuma y Pank, el mejor amigo adorado de mi chamaco que también es parte”, escribió la empresaria.
Además de esta publicación, la madrastra de Frida Sofía compartió este 5 de agosto una fotografía más, lo que avivó más las sospechas, ya que en su mensaje le dio la bienvenida a la intérprete de ‘Ándale’ a su hogar.
“Nada mejor que estar en familia. Welcome Home Baby @ifridag”, puntualizó.
Hasta el momento, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma no ha confirmado ni negado su visita a México.
Los problemas migratorios de Frida Sofía
En noviembre de 2019, Frida Sofía contó al youtuber Escorpión Dorado la razón por la que no podía salir de Estados Unidos y que, por consecuencia, no podía visitar constantemente a su abuela Silvia Pinal.
“Yo no puedo salir de Estados Unidos. Por mi estatus (migratorio). Me tienen esperando por mi residencia”, declaró.
Aunque a inicios de 2024 trascendió que todavía no podía visitar México por su estatus migratorio, en las semanas siguientes se especuló que finalmente le había sido otorgada su residencia permanente en Estados Unidos.