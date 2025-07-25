Hija de Francisca es presentada con las más tiernas fotos, ¡así luce la bebé!

Francisca Lachapel

Video Francisca sacó a Raffaella de su propio vientre: los detalles del parto y las fotos de su hija

Francisca por fin compartió las primeras fotos de su hija Raffaella, a un día del nacimiento de la pequeña. Además dio detalles de cómo fue la esperada llegada de la bebé.

Francisca presenta primeras imágenes de su hija Raffaella

La hija de Francisca y Francesco Zampogna llegó al mundo el pasado 24 de julio en un hospital de Miami pesando 90 libras y 3 onzas.

Imagen Francisca compartió las primeras tiernas fotografías de su hija Raffaella.


"Estoy tan feliz que quisiera gritar más, pero la tengo aqui al ladito durmiendo", dijo Francisca en un enlace con Despierta América.

La presentadora no pudo ocultar su emoción, "estoy muy feliz de compartir con ustedes esta princesa que es tan esperada y tan amada en nuestra familia, sí es grandota, llora un monton", expresó.

Francisca rompió en llanto cuando nació su hija Raffaella.
Francisca rompió en llanto cuando nació su hija Raffaella.
Imagen Univision

Francisca vivió una experiencia especial al dar a luz a su hija Raffaella

La dominicana contó que en esta ocasión vivió una experiencia distinta y conmovedora durante el parto.

"Fue muy emocionante porque es la primera vez que tuve la oportunidad de sacar a mi propia hija. Tuve una doctora que me dijo: 'Dame la mano, pásame tus manos y tú sácala, entonces empezó como la lloradera antes".

"Regularmente uno los ve y llora, pero pude así agarrarla, sacarla y ponerla en mi pecho yo misma y ese es un momento muy especial que no se me va a olvidar nunca".

Francisca relató lo que sintío al ver por primera vez a su hija: "La vi así tan fuerte, tan sanita, tan bonita y me siento feliz, muy bendecida de que todo haya salido bien".

¿Cómo fue el parto de Francisca?

La presentadora de Despierta América explicó que su hija Raffaella nació "muy rápido".

"Fue un parto muy rápido, por eso es que no estaba yendo a trabajar. Ya tenía 4 centímetros de dilatación y mi doctor me dijo, 'cuando empiece, va a pasar muy rapido, entonces no te demores o pierdas tiempo'".

Francisca por poco y no llega al hospital, "a eso de las 4 de la mañana me empezo dolor, cuando llegué al hospital eran tipo las 6, llegué con 8 cm ya de dilatacion, ya casi la teníamos ahi afuera y luego de verdad puje 3 veces y salió la muchacha".

La presentadora de Despierta América tiene tres hijos con Francesco Zampogna: Gennaro, de 4 años, Franco, de 1, y Rafaella.

