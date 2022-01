Francisca dio una lección de amor propio: mandó un importante mensaje mientras entrenaba

El pasado noviembre, por ejemplo, la conductora de Despierta América le hizo frente a comentarios negativos y con un tinte racista sobre su color de piel.

En aquella ocasión, expresó en su cuenta de Instagram que ella ya soltó los “traumas” de tener un color de piel oscuro o una textura de cabello “bueno o malo” y que su hijo de entonces 4 meses le había ayudado mucho a eso.

“Él tan chiquito me ha enseñado tanto. Con su nacimiento me he liberado de tantas estupideces con las que crecí, por él soy libre y porque quiero que él vea mi ejemplo y viva también con libertad”.



A finales del 2021, en una ronda de preguntas en la misma red social, Francisca también aseguró que se siente “agradecida” con su cuerpo después de haber traído un niño al mundo.

De hecho, comentó que “lo poco” que ha bajado de peso (producto del embarazo) fue, precisamente, después de que se dejó de preocupar por este tema y tomó una perspectiva enfocada en la gratitud.

Francisca mandó un mensaje ‘body positive’ durante su entrenamiento físico

Aunque la dominicana se siente más que cómoda con su figura, está en un intenso régimen alimenticio y de ejercicio para perder las libras extras del embarazo.

Ella misma ha asegurado que el proceso no ha sido nada sencillo, especialmente durante las fiestas de diciembre, pero tiene su meta fija y planea cumplirla a toda costa.

Cargando Video... Así es como Francisca se mantiene después de las fiestas: “No quiero llegar a enero rodando”



Desde los primeros días del 2022, ha mostrado en su cuenta de Instagram videos de lo disciplinada que ha sido con sus entrenamientos y el 4 de enero no fue la excepción.

A primera hora de la mañana, Francisca ya había publicado un par de videos en los que se le veía corriendo a lado de su entrenador personal.

Después de estos, posó para un ‘boomerang’ dando una vueltecita en su conjunto completamente rojo.