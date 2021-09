5 difíciles efectos posparto que vivió Francisca y que otras famosas no se han atrevido a contar

El no ver avances rápidos en el camino por recuperar su peso fue como "un trauma" y entró en "depresión". Después de interiorizarlo, Francisca pudo asimilarlo: " Me deprimí porque sentí que el trabajo que yo he venido haciendo, el esfuerzo que he venido haciendo de entrenar dos veces al día, de portarme muy bien con mi comida, yo sentí que no estaba funcionando", recordó.