Francisca Lachapel

¿Hija de Francisca ya nació? La presentadora de Despierta América reaparece en el hospital con mensaje

La presentadora compartió una publicación desde el hospital, al que ingresó desde la madrugada del pasado 16 de julio. Francisca envió una actualización para aclarar si ya nació su hija, Raffaella Eleanor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Francisca muestra la ropita con la que posará su hija Raffaella en su primera foto

Francisca se dejó ver en una fotografía para aclarar si su hija Raffaella, pues desde el pasado 16 de julio ingresó al hospital y ha estado ausente en Despierta América.

La presentadora aclaró dudas mostrando su pancita de embarazo con un mensaje en redes: "Embarazada aún", escribió la mañana de este viernes.

PUBLICIDAD

Poco antes, en el inicio de la emisión del show, Raúl González aseveró: "Y seguimos esperando a Rafaella".

Más sobre Francisca Lachapel

Francisca regresa a Despierta América: sus hijos derriten de ternura al ver a su mamá en TV
0:54

Francisca regresa a Despierta América: sus hijos derriten de ternura al ver a su mamá en TV

Univision Famosos
Francisca por fin muestra la habitación de su hija Raffaella: el detalle a detalle
0:59

Francisca por fin muestra la habitación de su hija Raffaella: el detalle a detalle

Univision Famosos
Francisca se conmueve a las lágrimas por su hija: tiene “miedo de que sufra lo que ella ha sufrido”
1:00

Francisca se conmueve a las lágrimas por su hija: tiene “miedo de que sufra lo que ella ha sufrido”

Univision Famosos
Esposo de Francisca así reacciona cuando ella le pregunta cara a cara si quiere más hijos
1:00

Esposo de Francisca así reacciona cuando ella le pregunta cara a cara si quiere más hijos

Univision Famosos
A dos meses de dar a luz, Francisca responde si quiere tener otro bebé: su reacción fue épica
0:59

A dos meses de dar a luz, Francisca responde si quiere tener otro bebé: su reacción fue épica

Univision Famosos
¡Revelan a quién se parece la hija de Francisca y Francesco Zampogna! Jomari la vio y lo revela
0:58

¡Revelan a quién se parece la hija de Francisca y Francesco Zampogna! Jomari la vio y lo revela

Univision Famosos
Francisca muestra su “barriguita” postparto a un mes del nacimiento de Raffaella: lanza advertencia
2 mins

Francisca muestra su “barriguita” postparto a un mes del nacimiento de Raffaella: lanza advertencia

Univision Famosos
Francisca confiesa que ha sido "todo un tema" la alimentación de su hija Raffaella por esta razón
1 mins

Francisca confiesa que ha sido "todo un tema" la alimentación de su hija Raffaella por esta razón

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
¿Francisca ya piensa en "cirugía estética" postparto? La presentadora responde sin tapujos
1 mins

¿Francisca ya piensa en "cirugía estética" postparto? La presentadora responde sin tapujos

Univision Famosos

Dos días antes, el miércoles, el presentador le había enviado un cariñoso mensaje a la dominicana al informar que ella ya estaba en el hospital: "Nuestra Fran esta madrugada informó que se tuvo que ir al hospital. Dios la cuide, la bendiga, la ampare, la proteja”.

Francisca reapareció para aclarar si ya nació su hija Raffaella.
Francisca reapareció para aclarar si ya nació su hija Raffaella.
Imagen Francisca/Instagram

Francisca espera a su hija Rafaella, su tercer retoño

Francisca está embarazada de su tercer bebé con su marido, Francesco Zampogna. “¡Ya vamos a ser cinco! Estoy muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera.
“Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, que me cuida, que me apoya, que me valora; un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, dijo cuando dio la feliz noticia en enero de este año.

Un mes después, la conductora de Despierta América reveló que tendría una niña y que llevaría por nombres Raffaella Eleanor.

Francisca tuvo a su primer hijo, Gennaro Antonio, en julio de 2021, y dos años, en febrero de 2024, la presentadora y su esposo dieron la bienvenida a Franco Raffaele.

Francisca quiso estar en Despierta América hasta el último momento de su embarazo

La dominicana dejó claro que esperaba trabajar hasta poco antes de ser mamá por tercera ocasión y explicó la razón.

“Me gusta venir a trabajar, me desesperaría mucho estar en la casa. Se me harían eternos los días, más que ya siento que tengo siete años embarazada. Si me quedo esta última semana en casa, me desespero, entonces prefiero estar activa, verme bonita e ir a trabajar”, afirmó.

Relacionados:
Francisca LachapelFamosas EmbarazadasHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD