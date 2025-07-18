¿Hija de Francisca ya nació? La presentadora de Despierta América reaparece en el hospital con mensaje
La presentadora compartió una publicación desde el hospital, al que ingresó desde la madrugada del pasado 16 de julio. Francisca envió una actualización para aclarar si ya nació su hija, Raffaella Eleanor.
Francisca se dejó ver en una fotografía para aclarar si su hija Raffaella, pues desde el pasado 16 de julio ingresó al hospital y ha estado ausente en Despierta América.
La presentadora aclaró dudas mostrando su pancita de embarazo con un mensaje en redes: "Embarazada aún", escribió la mañana de este viernes.
Poco antes, en el inicio de la emisión del show, Raúl González aseveró: "Y seguimos esperando a Rafaella".
Dos días antes, el miércoles, el presentador le había enviado un cariñoso mensaje a la dominicana al informar que ella ya estaba en el hospital: "Nuestra Fran esta madrugada informó que se tuvo que ir al hospital. Dios la cuide, la bendiga, la ampare, la proteja”.
Francisca espera a su hija Rafaella, su tercer retoño
Francisca está embarazada de su tercer bebé con su marido, Francesco Zampogna. “¡Ya vamos a ser cinco! Estoy muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera.
“Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, que me cuida, que me apoya, que me valora; un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, dijo cuando dio la feliz noticia en enero de este año.
Un mes después, la conductora de Despierta América reveló que tendría una niña y que llevaría por nombres Raffaella Eleanor.
Francisca tuvo a su primer hijo, Gennaro Antonio, en julio de 2021, y dos años, en febrero de 2024, la presentadora y su esposo dieron la bienvenida a Franco Raffaele.
Francisca quiso estar en Despierta América hasta el último momento de su embarazo
La dominicana dejó claro que esperaba trabajar hasta poco antes de ser mamá por tercera ocasión y explicó la razón.
“Me gusta venir a trabajar, me desesperaría mucho estar en la casa. Se me harían eternos los días, más que ya siento que tengo siete años embarazada. Si me quedo esta última semana en casa, me desespero, entonces prefiero estar activa, verme bonita e ir a trabajar”, afirmó.