Francisca Lachapel

Francisca en el hospital: ¿a punto de dar a luz a su hija Raffaella?

La presentadora dio a conocer que acudió a la clínica durante la madrugada de este 16 de julio. Ella se encontraba ya en la recta final de su embarazo, así que pronto podría anunciar el nacimiento de Raffaella Eleanor.

Univision picture
Por:Univision
Video Francisca arma fiestón para su hijo Gennaro en su nueva residencia y a días de dar a luz

En medio de su embarazo, Francisca dio a conocer que tuvo que ir al hospital durante la madrugada de este 16 de julio.

Durante la emisión de este miércoles de Despierta América, Raúl González reveló la noticia que les fue compartida por la dominicana.

“Nuestra Fran esta madrugada informó que se tuvo que ir al hospital. Dios la cuide, la bendiga, la ampare, la proteja”, explicó el presentador.

La querida conductora se encuentra en la etapa final de su embarazo. El pasado mes de enero, ella reveló que ya estaba en espera de su tercer retoño.

Posteriormente, destapó que tendrá una niña, quien ya lleva por nombre Raffaella Eleanor y es fruto de su relación con Francesco Zampogna.

La pequeña se convertirá en la hermana menor de Gennaro, que recientemente cumplió cuatro años, y de Franco, de 1.

Hasta el momento, Francisca no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre su estado, por lo que aún no se sabe si ya dio a luz.

Este martes, ella estuvo todavía en la famosa emisión de Univision e incluso interactuó con Eugenio Derbez, que estuvo como invitado.

Francisca deseaba trabajar hasta el último momento de su embarazo

En días pasados, mientras se encontraba en vivo en Despierta América, Francisca dejó claro que estaba contenta trabajando pese a estar en la recta final de su embarazo.

“Me gusta venir a trabajar, me desesperaría mucho estar en la casa. Se me harían eternos los días, más que ya siento que tengo siete años embarazada”, sentenció.

“Si me quedo esta última semana en casa, me desespero, entonces prefiero estar activa, verme bonita e ir a trabajar”, sumó.

Tras dar a luz a Raffaella Eleanor ella se ausentará durante algunas semanas del programa.

Francisca Lachapel

