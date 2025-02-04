¡Ya no la esconde más! Francisca presume su pancita de embarazada con tiernas fotos

Video Francisca espera a su tercer bebé y Gennaro ya tiene una petición: esto quiere

Francisca sorprendió el pasado 31 de enero al revelar que está embarazada de su tercer bebé, fruto de su relación con su marido, Francesco Zampogna.

Fue durante la emisión de su programa, Despierta América, que la dominicana destapó la noticia y detalló que se encuentra en la semana 15 de gestación.

“Ya estoy cansada de esconder la panza”, dijo, provocando que sus colegas de emisión rompieran en carcajadas y mucha emoción.

Francisca presume su ‘baby bump’

A menos de una semana de haber hecho el feliz anuncio, este martes 4 de febrero Francisca compartió fotografías en las que presume su ‘baby bump’.

En las imágenes, se puede ver a la exreina de belleza usando un vestido con estampado en colores claros y oscuros que permite observar su pancita.

“El segundo trimestre es el mejor… Me siento guapa”, escribió ella en la descripción, a la que añadió un emoji de corazón rojo.

Tras esconderla, Francisca presumió su pancita de embarazada. Imagen Francisca/Instagram

La sección de comentarios del ‘post’ se han llenado de halagos para la querida presentadora, quien recientemente expuso había logrado perder 45 libras.

“Está grande la barriga para cuatro meses. Dios te bendiga”, “Qué preñis más bella”, “¡Estás divina!” y “La mami más sexy de la televisión” son algunos de los mensajes.

Francisca evidenció su 'baby bump'. Imagen Francisca/Instagram

Así se enteró Francisca del bebé en camino

En entrevista previa con People en Español, Francisca confesó que “no pensaba” que iba a quedar ‘en cinta’ “tan rápido” pues su segundo retoño, Franco, apenas va a cumplir un año.

“Ya no vamos a tener más, a menos que Dios diga otra cosa. Es emocionante, siempre quise una familia grande”, indicó la conductora, precisando que le gustaría dar a luz a una niña.

Ella se convirtió en madre por primera vez en julio de 2021 gracias al nacimiento de Gennaro, que pronto cumplirá 4 años.

En noviembre de 2024, luego de que no le llegara su periodo menstrual, la ganadora de Nuestra Belleza Latina decidió hacerse una prueba para saber si estaba esperando.

Al ver que el ‘test’ salió positivo, decidió esperar hasta el Día de Acción de Gracias para decirle a su esposo que su ‘clan’ crecería.

Lamentablemente, dos días más tarde, ella atravesó síntomas, como escalofríos y “cólicos horribles”, que la hicieron pensar que el feto había muerto.

Por fortuna, un especialista pudo corroborar que la criatura continuaba con vida y la pareja incluso pudo escuchar su corazón latiendo.