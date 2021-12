El hermoso árbol de Navidad de Francisca dedicado a Baby Gennaro: lo hizo ella misma

La Navidad ya está muy cerca y las celebridades ya han recibido el espíritu de las fiestas decembrinas en sus hogares. Tal es el caso de famosas como Eva Longoria, Kim Kardashian, Sherlyn, Maribel Guardia y hasta Eugenio Derbez, quienes siguen la tendencia de las decoraciones gigantes.

Por su parte, Francisca compartió que en medio de los festejos por los cinco meses de baby Gennaro la temporada navideña también llegó a su casa. Aunque en ese momento no pudimos ver el resultado final de su decoraci´´on, por fin lo mostró a través de un emotivo video en sus redes sociales, en el que además comentó por qué decidió poner los adornos ella misma y no contratar a un decorador profesional.



Este es el primer año en el que el pequeño Gennaro celebra Navidad, por lo que la conductora quiere que sea una fecha muy especial para su familia, sin importar que “él está chiquito”. Además, para la orgullosa mamá "es muy lindo crear esas memorias con los hijos”.

"Hay mucha gente que hace este tipo de trabajos y yo los respeto y hacen un trabajo hermoso y no descarto la posibilidad de que tal vez en algún año yo le diga a alguien que venga y me arme el árbol, pero esta Navidad era muy especial porque era de Gennaro y, aunque él está chiquito, yo quería que él me viera a mí, que viera a su mamá y a su papá poniendo el árbol de Navidad y así fue, fue un sueño hecho realidad", compartió la actriz.

Nos estaba cogiendo un poquito la tarde para armar nuestro arbolito🎄, pero por fin está listo!! Es la primera Navidad de... Posted by Francisca on Thursday, December 16, 2021



Con el carisma que la caracteriza, Francisca confesó que Gennaro se quedó dormido casi a la mitad del proceso; sin embargo, esto no tuvo importancia, pues ella disfrutó el momento junto a su esposo Francesco.

“Yo lo que quiero es que cuando él sea grande se acuerde que hacía esas cosas conmigo. Así que yo creo que el chiste de montar el árbol de Navidad es hacerlo en familia o con amigos y eso fue lo que hicimos en esta casa", puntualizó.



En el video de abajo, revive el tierno momento con nuestra presentadora Francisca, quien cuidó cada detalle para hacer de estas fechas algo inolvidable.

El árbol dedicado a Gennaro

La decoración de Navidad de este año es dedicada a baby Gennaro, así lo aseguró su mamá, quien no dudó en presumir las esferas con el nombre de los integrantes de la familia, así como una muy especial con el mensaje “primera Navidad de Gennaro”. El hermoso pino está adornado con esferas plateadas y brillantes luces azules. Los seguidores de la actriz no dudaron en halagar su decisión y comentaron que “de eso se trata, de la unión familiar”.

