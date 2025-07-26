¡Raffaella ya está en casa! Francisca comparte tierno momento junto a ella
Francisca compartió que este 26 de julio, después de dos días de estar en el hospital, ya se fue a casa junto a su bebé.
Después de dos días en el hospital, Francisca compartió este 26 de julio que ya está en su hogar junto a la pequeña Raffaella Eleanor.
Con un breve video y una fotografía, la dominicana mostró que ya iban en camino: "Ya vamos a casa". En el video se aprecia que la exreina de belleza iba en la parte trasera del automóvil junto a la bebé, quien iba recostada en su asiento especial.
Las imágenes también ventilan que Raffaella aparentemente va vestida con el 'outfit' que Francisca mostró hace unos días, pues dijo que ese usaría la bebé para salir del hospital.
Un día antes de salir de la clínica, la presentadora de Despierta América compartió un tierno momento junto a su hija en el que le da un beso en su cabecita, "¡Qué ricura!", agregó.
El nacimiento de Raffaella
Francisca llegó al hospital alrededor de las 6 de la mañana del 24 de julio y poco después nació Raffaella Eleanor.
El 25 de julio, a través de una llamada telefónica desde el nosocomio, la dominicana narró en Despierta América que fue un parto natural y ella misma sacó a su hija del vientre.
"Fue muy emocionante porque también es la primera vez que tuve la oportunidad como de sacar a mi propia hija, tuve una doctora que me dijo dame la mano, pásame tus manos y tú sácala. Pude agarrarla y sacarla y ponerla yo mismo en mi pecho y es un momento muy especial que no se me va a olvidar nunca".
La bebé pesó 9 libras con 3 onzas y confesó que ha sido el parto más rápido que ha tenido.
Raffaella llega para ser la quinta integrante de la familia de Francisca, Francesco Zampogna y los pequeños Gennaro, de 4 años, y Franco, de 1 año 5 meses.