Francisca Lachapel

Esposo de Francisca sorprende con mensaje a espera de que nazca su bebé: "Es una decisión"

Aunque Francesco Zampogna, el esposo de Francisca, suele ser muy reservado, este fin de semana sorprendió con un mensaje sobre "estar listo" mientras él y la presentadora se encaminan hacia recibir a su tercer bebé.

Univision picture
Por:Univision
Video ¡Ya sabemos qué es! Francisca por fin revela si espera niño o niña y suelta el nombre en vivo

Francesco Zampogna, el esposo de Francisca, sorprendió este fin de semana con una contundente reflexión mientras él y la presentadora de Despierta América están a la espera de su tercer bebé.

La dominicana ya ha dado a conocer que se trata de una niña y que llevará por nombre Raffaella Eleanor.

¿Qué dijo el esposo de Francisca?

La bebé de la pareja está por nacer en las próximas semanas, pero mientras llega el esperado momento, el marido de la también actriz replicó un inspirador mensaje.

"Me encontré con una declaración que mencionaba: ' Deja de esperar para sentirte listo. Estar listo no es un sentimiento, es una decisión'. Jeff Eaton", se lee en la imagen que Francesco Zampogna habría compartido, de acuerdo con una reseña de People en Español de este domingo 20 de abril.

Originalmente, la publicación salió desde la cuenta del entrenador Jeff Eaton y el marido de la comunicadora la avaló agregando el emooticono de la mano con el dedo arriba y otro con el del puño cerrado.

"Listo. Fuego. Apuntar", agregó Zampogna sobre el escrito.

Este es el mensaje que Francesco Zampogna compartió en Instagram mientras junto a Francisca espera la llegada de su tercer bebé.
Este es el mensaje que Francesco Zampogna compartió en Instagram mientras junto a Francisca espera la llegada de su tercer bebé.
Imagen Francesco Zampogna/Instagram


De vez en cuando, el esposo de Francisca, quien fue jugador de futbol americano, comparte este tipo de mensajes motivacionales al mismo tiempo en que se mantiene reservado con su vida diaria.

La espera de la bebé de Francisca

La actividad de Francesco Zampogna en Instagram se suscita mientras Francisca se encamina hacia la fase final de su embarazo.

A finales de enero pasado, la conductora dio a conocer que estaba embarazada por tercera ocasión.

Junto a su marido, ella ya es mamá de Gennaro, de 3 años, y Franco, de uno.

Video Francisca responde si le “gustaría que su hija tenga su mismo tipo de pelo” rizado
Relacionados:
Francisca LachapelFrancisca Lachapel bebéFrancisca Lachapel embarazadaFrancesco ZampognaBebés famososPapás famososFamosas EmbarazadasDespierta AméricaDA TalentosTelevisionFamososCelebridades

