Francisca Lachapel

¿Francisca ya piensa en "cirugía estética" postparto? La presentadora responde sin tapujos

Luego de que hace un mes Francisca dio a luz a su hija Raffaella, la presentadora de Despierta América se sincera sobre sus próximos planes.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé

En días recientes, Francisca retomó su actividad en redes sociales luego del parto de su hija Raffaella ocurrido hace un mes.

Entre las primeras cosas que hizo fue tener una sesión de preguntas y respuestas con sus fans de Instagram en donde salieron a la luz varias intimidades.

Francisca responde si se va a operar tras tercer parto

El de Raffaella es el tercer parto para la dominicana, es por ello que uno de sus seguidores fue directo al cuestionarla si ha considerado hacerse alguna "cirugía estética" luego de tener tres hijos.

" Si algo me cuelga, me incomoda y no se puede arreglar de forma natural, sí me la haría", contestó la copresentadora de Despierta América, según consignó People en Español.

Otra de las incógnitas que le hicieron llegar fue si ya "cerró la fábrica de bebés".

"Eso es un misterio", dijo la conductora, quien está casada con Francesco Zampogna desde 2019.

Francisca también confirmó que será a "mediados de octubre" cuando regrese al matutino de Univision.

Mientras tanto, disfrutará estar al lado de sus dos hijos varones, Gennaro y Franco, y de la recién nacida.

De hecho, otra de las preguntas que le hicieron fue saber "cómo tomó Franco" la llegada de Raffaella, ya que el niño solo le lleva un año y 5 meses de diferencia.

"Fíjate que bien. Lo único es que debo tener mucho ojo porque él a veces la quiere acariciar, pero la aprieta con rudeza", admitió Francisca.

" A veces pelean por mi atención los dos al mismo tiempo, pero pensé que sería peor. Ahí vamos".

