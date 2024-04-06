Dictan prisión preventiva a 'Fofo' Márquez por el presunto delito de tentativa de feminicidio

Video Fofo Márquez y el turbio pasado de su millonaria familia

Un juez de la sala 4 de los juzgados penales de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada en contra de Rodolfo Márquez, conocido en redes sociales como 'Fofo' Márquez.

El influencer es investigado por feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una mujer a la que golpeó en el municipio de Naucalpan el pasado 22 de febrero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontró " elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial estableció medida cautelar de prisión preventiva justificada a Rodolfo 'N' alias 'Fofo'".

El martes 9 de abril se llevará a cabo una audiencia de continuidad donde se decidirá si el joven empresario es vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

La detención de 'Fofo' Márquez

Según los denunciantes, los hechos sucedieron en el estacionamiento de un centro comercial, donde presuntamente el influencer golpeó y tiró al piso a la mujer provocándole una herida en el rostro, para posteriormente emprender la huida en su vehículo.

Fue la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género quien, tras la denuncia, le dio seguimiento al caso y brindó apoyo a la mujer, con la finalidad de que interpusiera su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Al influencer lo ubicó personal de la Subdirección de Inteligencia e Investigación Criminal y la Subdirección de Seguridad Ciudadana de Naucalpan en su domicilio en la zona de Santa Cruz Acatlán.

Para la detención trabajaron de manera coordinada con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, analizando las grabaciones del C4, ubicando al probable agresor y manteniendo vigilada su casa.

El jueves 4 de abril, elementos de ambas corporaciones, municipal y estatal, cumplimentaron una orden de aprehensión y el presunto delincuente fue trasladado al Penal de Barrientos.

A 'Fofo' Márquez se le conoce por exhibir en sus videos una vida extravagante con autos de lujo y animales exóticos, efectuar retos virales, además de haber cerrado un puente vehicular en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para grabar un Tik Tok.