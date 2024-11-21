Fofo Márquez rechaza declararse culpable y podría recibir esta larga condena

Video ‘Fofo’ Márquez así se jactaba de que en México “no pasa nada” con la justicia: hoy ruega salir de prisión

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez rechazó declararse culpable y los cargos que se le imputan ante la propuesta de la Fiscalía del Estado de México con la que se buscaba evitar un juicio oral y reducir su condena.

Este jueves 21 de noviembre se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en contra del influencer, quien en febrero pasado fue detenido y, posteriormente, vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio a una mujer.

Las autoridades mexicanas le propusieron a Fofo Márquez llevar un procedimiento abreviado, en el que le ofrecían una sentencia de 11 años y 8 meses, así como pagar una reparación de daños por 277 mil pesos (13 mil 655 dólares) a cambio de declararse culpable, esto como una forma de agilizar el proceso judicial.

Ante la propuesta de la Fiscalía del Estado de México, tanto Fofo Márquez como su equipo legal rechazaron la oferta y optaron por enfrentar un juicio completo en el que ambas partes buscarían demostrar su inocencia.

¿Cuánto tiempo podría pasar Fofo Márquez en prisión?

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, el procedimiento abreviado se activa cuando el acusado acepta ser juzgado con base en las pruebas recabadas durante la investigación y renuncia a su derecho a un juicio oral.

Al rechazar la oferta de las autoridades mexicanas, el influencer de 26 años enfrentará un juicio por lo que, en caso de resultar culpable, podría alcanzar la pena máxima por feminicidio en grado de tentativa, es decir, hasta 48 años en prisión y no los 11 años y 8 meses que la Fiscalía le había propuesto.

¿Por qué esta Fofo Márquez en la cárcel?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado el 4 de abril tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith ‘N’.

Según información del servicio de noticias N+, los hechos ocurrieron el 22 de febrero en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en Naucalpan, municipio del Estado de México.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al creador de contenido agrediendo a la mujer, quien explicó al mismo medio que todo se debió por un percance vial en el que él creyó que no enfrentaría consecuencias. El 10 de abril, el influencer fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.