Influencer ‘Fofo’ Márquez es declarado culpable por “feminicidio en grado de tentativa”

Video ‘Fofo’ Márquez así se jactaba de que en México “no pasa nada” con la justicia: hoy ruega salir de prisión

Este viernes 24 de enero, el influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue declarado culpable por el delito de “feminicidio en grado de tentativa” por el brutal ataque que propinó a Edith Márquez el 22 de febrero de 2024 en el estacionamiento de un centro comercial en el Estado de México.

De acuerdo con el servicio de noticias N+, “Fofo Márquez va a ser juzgado y sentenciado como un feminicida en grado de tentativa”, ya que, según lo declarado por el juez a cargo del caso, “no había palabras que pudieran ser más contundentes que el video” del ataque.

Durante la audiencia de este viernes también se reveló que será hasta el próximo 29 de enero cuando se conozca la sentencia definitiva de 'Fofo' Márquez, quien según los abogados de Edith Márquez, podría pasar "entre 13 y 47 años" en prisión.

“Será el próximo 29 de enero cuando se dictamine cuál va a ser la reparación del daño. Por lo pronto, dentro de las pruebas periciales se manejaron dos cantidades cercanas a los 480 mil pesos que implican varios conceptos", declaró Francisco Santanta, reportero de N+.

“Dos cantidades de ese tipo, es decir, como unos 800 o 900 mil pesos (entre 39 mil y 44 mil dólares), pero eso es únicamente algo previo, porque la siguiente semana se determinará el monto a pagar para resarcir un poco el daño de la víctima”, explicó.

¿Qué hizo 'Fofo' Márquez?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado el 4 de abril de 2024 tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith Márquez, de entonces 51 años.

Según información del servicio de noticias N+, los hechos ocurrieron el 22 de febrero de ese mismo año en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en Naucalpan, municipio del Estado de México.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al creador de contenido agrediendo a la mujer, quien explicó al mismo medio que todo se debió por un percance vial en el que él creyó que no enfrentaría consecuencias. El 10 de abril, el influencer fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El 21 de noviembre, durante una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Fiscalía del Estado de México le propuso al influencer llevar un procedimiento abreviado, en el que se le ofrecía una sentencia de 11 años y 8 meses, así como pagar una reparación de daños por 277 mil pesos (13 mil 655 dólares) a cambio de declararse culpable, esto como una forma de agilizar el proceso judicial.

'Fofo' Márquez y su equipo legal rechazaron la oferta, por lo que optaron por enfrentar un juicio completo que llegará a su fin el próximo 29 de enero.