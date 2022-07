Fernando del Solar estuvo a punto de casarse en el 2008: la historia que pocos recuerdan

El también actor dio su versión de los hechos, dejando de lado las especulaciones de una posible infidelidad por su parte. Según relató en una entrevista con Mónica Garza, retransmitida el pasado 1 de julio en ‘Ventaneando’, su romance ya había terminado, pero no hicieron pública su situación porque sentía “culpa” y “para que no hirieran a Ivette, de que le fueran a preguntar cosas, ni que me molestaran a mí”.