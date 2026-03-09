Willie Colón Funeral de Willie Colón: dan el último adiós a la leyenda de la salsa en Catedral de San Patricio Familiares, amigos y admiradores le dieron el último adiós a Willie Colón durante una ceremonia en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. El cantante murió el 21 de febrero a los 75 años.



Video Willie Colón funeral: entre lágrimas dan el último adiós a la estrella de la salsa

Este lunes 9 de marzo se realizó en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, la misa funeral de Willie Colón. El cantante estadounidense murió el 21 de febrero a los 75 años tras presentar presuntos “problemas respiratorios” que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia.

Funeral de Willie Colón

Al lugar llegaron familiares, amigos y admiradores del cantante. Durante la ceremonia, Diego Colón, uno de los cuatro hijos del cantante, pronunció algunas palabras.

“Dejó una sombra gigantesca… El mundo entero cambió con su música… quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”, resaltó.

Funeral de Willie Colón. Imagen AP



“Lo logramos”, agregó Alejandro Miguel Colón, otro de los hijos del cantante, quien también señaló que, cuando era niño, solía decirle a la gente que su padre era “mitad cantante y mitad policía”. Además, reveló que l o último que comió Willie Colón fue un trozo de chocolate negro con frambuesa.

“Gracias a ti todos nos mantenemos más erguidos”, agregó y, enseguida, el obispo Joseph A. Espaillat tomó la palabra: “Este es un momento muy importante. Espero que todos se vayan hoy con la esperanza de que esto no es el final”.

Durante la misa funeral de Willie Colón, el féretro del cantante se mantuvo en la parte frontal de la Catedral. En el lugar se realizaron lecturas y se entonaron algunas canciones tanto en español como en inglés.

Aunque la ceremonia se realizó de manera privada, esta fue transmitida en vivo desde la página de YouTube de la Catedral de San Patricio. Sin embargo, al exterior del lugar llegaron algunos seguidores de Willie Colón, quienes al paso del féretro le dedicaron aplausos al mismo tiempo en que sonaba ‘La Murga de Panamá'.

Willie Colón fue despedido en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Imagen AP

Un entierro privado

Tras la ceremonia religiosa en la Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida de la Gran Manzana, los familiares de Willie Colón se reunieron de manera privada para realizar el entierro del cantante, según reportes de medios como El Nuevo Día e Independent.