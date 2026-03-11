Muertes

Muere famoso cantante colombiano a los 30 años en trágico accidente de moto

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su mánager Gus Rincón este 10 de marzo. Zalek, de 30 años, perdió la vida en un trágico accidente en motocicleta.

Por:Elizabeth González
Eduardo, mejor conocido como Zalek, murió en un trágico accidente en motocicleta en Medellín, Colombia.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo en redes sociales. La oficina de prensa de Gus Rincón lamentó el deceso del artista urbano, a quien describió como una persona “lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música”.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”, expresó en un comunicado.

Así se reportó la muerte de Zalek.
Así se reportó la muerte de Zalek.
Imagen Gus Rincón / Instagram

“Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado. A lo largo de su trayectoria realizó importantes colaboraciones con reconocidos artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu”, agregó.

Mientras que en otro mensaje expresó que “Eduardo era un gran artista” y que, el tiempo que trabajaron juntos, llegó a considerarlo como “un hijo”.

“Hoy despido a Eduardo, el chino, lleno de sueños que siempre estaba con una sonrisa, despido a Zalek un producto musical que creamos en una mañana en Madrid con Alex y que deja música y mucha alegría como legado. En paz descansa mi chino ZALEK”, sentenció.

El inesperado fallecimiento de Zalek también fue reportado por Alejandro Hernández, mánager, quien a través de un comunicado expresó sus condolencias a su familia.

“Con el corazón roto despedimos a Zelek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros, Zalek”.

Dan último adiós a Zalek.
Dan último adiós a Zalek.
Imagen Alejandro Hernández / Instagram


Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la muerte de Zalek ni lo que pudo haber causado que perdiera el control de su motocicleta. Sin embargo, horas antes de que se reportara su repentino fallecimiento, el cantante se había mostrado tomando clases de vocalización.

¿Quién era Zalek?

Zalek era originario de Barranquilla, Colombia, que comenzaba a posicionarse dentro de la música urbana. ‘Party Coquette’ era una de sus canciones más famosas.

En sus redes solía compartir detalles de su vida personal y profesional, así como fotos con artistas como J Balvin y los ‘influencers’, Kunno y Aaron Mercury.

