Talina Fernández era “mamá adoptiva” de Federica Quijano: así la despidió la integrante de Kabah

“Me molestaba porque mi primer tatuaje lo hice en su casa y me decía que cuando fuera grande no sería un tatuaje sino una verruga, la que con amor me acercó a Mariana el día que partió y con llanto me decía que había perdido a mi hermana mayor, cuántas historias, cuántos recuerdos que dejas en mí y en todos los que tuvimos la bendición de conocerte y tenerte cerca”, expresó.