Fernando Colunga y otros famosos que fueron papás después de los 40
Después de apagar 40 velitas en su pastel de cumpleaños, famosos experimentaron la dicha de la paternidad.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La edad no solo es un número para el amor sino también para la paternidad, pues algunos famosos como Fernando Colunga se convirtieron en papás después de celebrar sus 40 años de vida.
Fernando Colunga
A la edad de 58 años, el protagonista de ‘El Maleficio’ (telenovela que puedes ver en ViX) se habría convertido en padre de un varón junto a la actriz Blanca Soto, con quien sostendría una relación desde 2012.
La pareja le habría dado la bienvenida a su primer hijo el pasado 1 de marzo en la ciudad de Miami, Florida, según reportes de la conductora Alix Aspe en el programa ‘Despierta’ de N+.
Fernando Carrillo
Aunque el actor venezolano debutó en la paternidad a los 38 años, junto a Margiolis Ramos, con el nacimiento de su primer hijo Ángel Gabriel, a los 51 años le dio la bienvenida a Milo, su segundo hijo, que es fruto de su relación con María Gabriela Rodríguez.
Gianluca Vacchi
El multimillonario italiano debutó en la paternidad a los 52 años. Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca le dieron la bienvenida a Blu, su primera hija, el 27 de octubre de 2020.
Eugenio Derbez
Dos años después de contraer matrimonio con Alessandra Rosaldo, el comediante le dio la bienvenida a su cuarta hija. Aitana nació el 4 de agosto de 2014, para entonces, Eugenio Derbez tenía 52 años.
Eduardo Capetillo
El exintegrante de Timbiriche y esposo de Biby Gaytán es papá de cinco chicos: Alejandra, Eduardo Jr., Ana Paula, Daniel y Manuel. Sin embargo, estos dos últimos fueron mellizos y nacieron cuando Eduardo Capetillo tenía 44 años.
Ricky Martin
El cantante boricua se convirtió en padre por primera vez en 2008 con el nacimiento de sus mellizos Matteo y Valentino mediante gestación subrogada.
El 31 de diciembre de 2018, Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron el nacimiento de su hija Lucía; para entonces, el cantante ya había cumplido 47 años.
Casi un año después, el 29 de octubre de 2019 el intérprete de ‘La Mordidita’ reveló la llegada al mundo de Renn, para entonces, él estaba por cumplir 48 años.