Blanca Soto tiene una tragedia a cuestas: su esposo murió antes de cumplir un año de casada

Video ¿Quién es Blanca Soto, supuesta pareja de Fernando Colunga? Su triste pasado y qué ha sido de ella

Antes de triunfar en las telenovelas, Blanca Soto vivió una dolorosa pérdida que la marcó para siempre: la muerte de su primer esposo.

La actriz enviudó 8 meses después de casarse con Bill Holefelder, quien falleció a causa de cáncer.

“Quedé viuda muy joven”, afirmó la intérprete a la periodista Lourdes Stephen en 2020. “Fue un cáncer”, agregó sin entrar en detalles sobre su vida privada.

El segundo matrimonio de Blanca Soto

Blanca Soto compartió al realizador Jack Harnett sobre el dolor tan profundo que le dejó la muerte de su primer esposo. El también actor plasmó su vida en el cortometraje ‘La vida blanca’ y pronto se convirtió en el nuevo amor de la modelo mexicana.

En marzo de 2006, Blanca Soto y Jack Harnett se casaron por lo civil en Nueva York, mientras que en julio de ese mismo año lo hicieron por la iglesia, en Los Ángeles.

“Durante cinco meses, sólo nos mandábamos e-mails para hablar del guión, después nos hablamos por teléfono como por dos meses, y el día que nos conocimos, fue rarísimo, porque hubo un clic inmediato entre nosotros”, reveló Soto a HOLA en 2007.

Blanca Soto y Jack Harnett, su segundo esposo. Imagen Getty Images

La intérprete de 45 años anunció su divorcio del realizador en 2011. Aunque la noticia la dio a conocer en X, no volvió a hablar más del tema.

“Hoy comparto con ustedes, que son mi familia, la dura noticia de que mi matrimonio terminó. Con su cariño voy a salir adelante, gracias por su apoyo”, escribió.

Su supuesto romance con Fernando Colunga

En 2012, Blanca Soto y Fernando Colunga protagonizaron ‘Porque el amor manda’ (telenovela que puedes ver en ViX). Aunque de inmediato surgieron rumores de romance entre ellos, los actores nunca quisieron hablar del tema públicamente.

El romance entre los actores se confirmaría hasta 2016 luego de que fueron captados besándose en el aeropuerto de Miami.

Blanca Soto y Fernando Colunga han sido herméticos con su relación. Imagen Mezcalent

Blanca Soto habría tenido su primer hijo con Fernando Colunga

Aunque los actores aparentemente han llevado una vida juntos lejos de los reflectores, la conductora Alix Aspe reportó en el programa ‘Despierta’ de N+ que Blanca Soto y Fernando Colunga debutaron como papás de un varón el pasado 1 de marzo.