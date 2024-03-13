Blanca Soto

Blanca Soto tiene una tragedia a cuestas: su esposo murió antes de cumplir un año de casada

La muerte de su primer esposo la llevó a conocer a Jack Harnett, con quien se casó por segunda ocasión. Colunga llegó a su vida tras su divorcio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Quién es Blanca Soto, supuesta pareja de Fernando Colunga? Su triste pasado y qué ha sido de ella

Antes de triunfar en las telenovelas, Blanca Soto vivió una dolorosa pérdida que la marcó para siempre: la muerte de su primer esposo.

La actriz enviudó 8 meses después de casarse con Bill Holefelder, quien falleció a causa de cáncer.

PUBLICIDAD

“Quedé viuda muy joven”, afirmó la intérprete a la periodista Lourdes Stephen en 2020. “Fue un cáncer”, agregó sin entrar en detalles sobre su vida privada.

El segundo matrimonio de Blanca Soto

Más sobre Blanca Soto

Fernando Colunga habla como nunca de su familia tras convertirse en papá por primera vez: “Bien bonita”
2 mins

Fernando Colunga habla como nunca de su familia tras convertirse en papá por primera vez: “Bien bonita”

Univision Famosos
¿Fernando Colunga va a volver a ser papá pronto? Mhoni Vidente hace predicción
0:54

¿Fernando Colunga va a volver a ser papá pronto? Mhoni Vidente hace predicción

Univision Famosos
“De reducción a...”: Fernando Colunga responde divertido qué cirugía se haría y en dónde
0:57

“De reducción a...”: Fernando Colunga responde divertido qué cirugía se haría y en dónde

Univision Famosos
¿Fernando Colunga le reclamó a Juan Osorio por ventilar supuesta paternidad?: así respondió él
2 mins

¿Fernando Colunga le reclamó a Juan Osorio por ventilar supuesta paternidad?: así respondió él

Univision Famosos
Fernando Colunga rompe el silencio sobre su supuesta paternidad: así reacciona
0:54

Fernando Colunga rompe el silencio sobre su supuesta paternidad: así reacciona

Univision Famosos
Confirman paternidad de Fernando Colunga y dan detalles del bebé
0:56

Confirman paternidad de Fernando Colunga y dan detalles del bebé

Univision Famosos
Juan Osorio confirma que Fernando Colunga ya es papá: “Lo veo feliz”
2 mins

Juan Osorio confirma que Fernando Colunga ya es papá: “Lo veo feliz”

Univision Famosos
Blanca Soto reaparece tras convertirse supuestamente en mamá con Fernando Colunga: así se deja ver
2 mins

Blanca Soto reaparece tras convertirse supuestamente en mamá con Fernando Colunga: así se deja ver

Univision Famosos
Fernando Colunga responde así cuando le preguntan si tuvo un hijo con Blanca Soto
0:46

Fernando Colunga responde así cuando le preguntan si tuvo un hijo con Blanca Soto

Univision Famosos
Fernando Colunga reaparece “ilusionado” tras convertirse en papá: “Soy muy afortunado”
2 mins

Fernando Colunga reaparece “ilusionado” tras convertirse en papá: “Soy muy afortunado”

Univision Famosos

Blanca Soto compartió al realizador Jack Harnett sobre el dolor tan profundo que le dejó la muerte de su primer esposo. El también actor plasmó su vida en el cortometraje ‘La vida blanca’ y pronto se convirtió en el nuevo amor de la modelo mexicana.

En marzo de 2006, Blanca Soto y Jack Harnett se casaron por lo civil en Nueva York, mientras que en julio de ese mismo año lo hicieron por la iglesia, en Los Ángeles.

“Durante cinco meses, sólo nos mandábamos e-mails para hablar del guión, después nos hablamos por teléfono como por dos meses, y el día que nos conocimos, fue rarísimo, porque hubo un clic inmediato entre nosotros”, reveló Soto a HOLA en 2007.

Blanca Soto y Jack Harnett, su segundo esposo.
Blanca Soto y Jack Harnett, su segundo esposo.
Imagen Getty Images

La intérprete de 45 años anunció su divorcio del realizador en 2011. Aunque la noticia la dio a conocer en X, no volvió a hablar más del tema.

“Hoy comparto con ustedes, que son mi familia, la dura noticia de que mi matrimonio terminó. Con su cariño voy a salir adelante, gracias por su apoyo”, escribió.

Su supuesto romance con Fernando Colunga

En 2012, Blanca Soto y Fernando Colunga protagonizaron ‘Porque el amor manda’ (telenovela que puedes ver en ViX). Aunque de inmediato surgieron rumores de romance entre ellos, los actores nunca quisieron hablar del tema públicamente.

El romance entre los actores se confirmaría hasta 2016 luego de que fueron captados besándose en el aeropuerto de Miami.

Blanca Soto y Fernando Colunga han sido herméticos con su relación.
Blanca Soto y Fernando Colunga han sido herméticos con su relación.
Imagen Mezcalent

Blanca Soto habría tenido su primer hijo con Fernando Colunga

Aunque los actores aparentemente han llevado una vida juntos lejos de los reflectores, la conductora Alix Aspe reportó en el programa ‘Despierta’ de N+ que Blanca Soto y Fernando Colunga debutaron como papás de un varón el pasado 1 de marzo.

“Lo que sabemos, de lo que anduve preguntando allá por los 'Miamis', es que nació efectivamente en la ciudad de Florida, que es niño y que Fernando estuvo ahí para cortar el cordón umbilical, cerca de Blanca todo el tiempo”, declaró el 13 de marzo.

Relacionados:
Blanca SotoFamososFernando Colunga OlivaresParejas de famososMuertesTelenovelasNovelasCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD