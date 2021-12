Famosas que fueron madres después de los 40 años y están felices con su decisión

Debido al ritmo de trabajo, a las metas profesionales y personales o a problemas de salud, estas famosas se convirtieron en madres durante la cuarta década de su vida.

Bibi Gaytán

La actriz dio a luz a sus gemelos, Daniel y Manuel, el 20 de junio de 2014; en aquel entonces Gaytán disfrutaba de sus 42 primaveras.

En 2019, durante una entrevista con el programa ‘Con permiso’, la famosa reveló que su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr, hizo un inesperado comentario al enterarse de la llegada de sus hermanitos:

“Me dijo: ‘Mamá, el que tiene que salir con su domingo siete era yo, no tú a estas alturas’”.



Y es que los gemelos llegaron al mundo cuando sus hermanos mayores ya eran unos adolescentes: Eduardo tenía 19 años, Ana Paula 17 y Alejandra 14.

Patricia Manterola

En julio de 2013 la ex Garibaldi le dio la bienvenida a sus gemelos, Alesso y Mateo.

Esto ocurrió cuando Manterola tenía 41 años y, en entrevista con 'Hola', confesó su gran deseo por tener un compañero de vida a su lado, pero con la llegada de sus hijos ‘se sacó la lotería’.

“Hace tres años le pedía a Dios que me mandara un príncipe azul y hoy tengo cuatro. En Forrest [su esposo] tienen un ejemplo espectacular para ser hombres de bien, caballeros que se respeten y se quieran a sí mismos. ¡Me siento la mujer más bendecida del mundo!”

Cameron Díaz

Con 47 años, la protagonista de ‘Los ángeles de Charlie’ (2000) anunció al mundo que se había convertido en madre por primera vez.

La noticia conmocionó a varios de sus fans y lo hizo aún más su decisión de mantener la identidad de la niña en secreto.

Mediante una publicación en Instagram declaró que esto lo hizo para mantenerla segura, así que sólo se limitó a revelar su nombre: Radix Madden.

“Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década [2020] al anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden. A pesar de que estamos felices de compartir esta noticia queremos proteger la privacidad de nuestra pequeña. Por ello no publicaremos fotos de ella ni daremos más detalles, solo diremos que es muy tierna”.

Victoria Ruffo

Además de ser madre de José Eduardo Derbez, la actriz tuvo mellizos ( Anuar y Vicky Fayad) en agosto de 2004.

Para entonces Ruffo disfrutaba sus 42 primaveras y su primogénito era un preadolescente de 12.

Salma Hayek

La veracruzana dio a luz a Valentina Paloma cuando tenía 41 años y fue una decisión que realmente le enorgulleció.

En 2021 ofreció una entrevista para ‘The sunday times’ en donde explicó que a esa edad se sentía realizada y eso se tradujo en ser una “mejor figura materna” para su nena.

“Había llegado a un punto en mi carrera en el que había hecho muchas cosas, estaba realmente emocionada de ser madre”.

Nicole Kidman

La actriz estadounidense sufrió varios problemas para dar a luz durante su matrimonio con Tom Cruise, ya que sufrió de un embarazo ectópico y un aborto espontáneo.

En entrevista con ‘Tatler’ (2018), Kidman recordó que los médicos le advirtieron de las bajas posibilidades que tenía para concebir un hijo, por lo que adoptó a Connor e Isabella junto a su pareja de aquel entonces.

Curiosamente, en su segundo matrimonio con el cantante Keith Urban sucedió un “milagro”, según sus propias palabras, y pudo embarazarse a los 40 años.

“Fue un milagro porque no pensé que podría tener un bebé en mi vida. Había tenido muchas complicaciones y no me importa hablar de eso porque creo que les quita la responsabilidad [a otras mujeres].”