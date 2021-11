La hija de Salma Hayek habla en español para presumir lo orgullosa que se siente de su mamá

El 23 de noviembre de 2021 Salma Hayek recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La artista develó su reconocimiento junto al actor Adam Sandler, la cineasta Chloé Zhao y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.



Claro que su familia no podía faltar en este importante momento y junto a ella acudieron su hija, Valentina Paloma; su esposo, el magnate François-Henri Pinault; sus padres, Sami Hayek y Diana Jiménez; y su hermano Sami Hayek Jr con su esposa.

Salma Hayek: de ser humillada a convertirse en una gran estrella

A pesar de la felicidad que imperó durante el evento, la actriz mexicana también se tomó un momento para hablar de los episodios de racismo que vivió cuando recién se mudó a EEUU:

“Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: ‘Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país’. Recuerdo otra vez cuando estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: ‘No voy a hacer fila detrás de una mexicana’”.

Respecto a su ámbito laboral, los estudios hollywoodenses no solían tomarla en serio por su marcado acento latino y su aspecto físico. Incluso hubo quienes le sugirieron regresar a México a hacer telenovelas, pero la ambición de Salma por conquistar ‘la meca del cine’ evitó que se diera por vencida.

Una pieza clave para perseverar fueron sus fans, a los que agradeció profundamente durante su discurso:

“Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EEUU. sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor”.

Hoy en día la mexicana puede presumir de haber sido parte del elenco de producciones como ‘Eternals’ (2021), ‘House of Gucci’ (2021), ‘Duro de Cuidar’ (2021), ‘Latin Lover’ (2017), ‘Los caballeros no tienen memoria’ (2014), ‘El gato con botas’ (2011) y ‘Son como niños’ (2010).

Dale play al video para conocer de qué otras formas la mexicana ha conquistado Hollywood:

Cargando Video... Poder moreno: las pieles oscuras que conquistan Hollywood

Valentina Paloma, la más orgullosa por los logros de su mamá

Durante la ceremonia, los reporteros de El Gordo y La Flaca le preguntaron a la hija de Salma Hayek qué significaba ver la estrella de su mamá en el famoso pasillo. La adolescente de 14 años respondió con un perfecto español: “Me gusta que todo el mundo la va a ver aquí”.

Los reporteros incluso captaron la reacción del padre de la actriz, Sami Hayek. Mira todos los detalles en el siguiente video: