Karla Panini

Karla Panini celebra los XV años de la hija de Karla Luna: luce idéntica a su fallecida mamá

La comediante compartió fotografías de su hijastra, a quien sorprendió con un espectacular regalo de cumpleaños junto a Américo Garza, papá de la joven.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Karla Panini está orgullosa de ser un meme: la burlas la tienen sin cuidado

Karla Panini celebró los XV años de la hija de Karla Luna. A través de su cuenta de Instagram, la comediante compartió algunas fotografías de Sara, quien según algunos internautas luce idéntica a la fallecida mamá.

Sin dar detalles sobre la fiesta de cumpleaños de Sara Valentina, Karla Panini mostró su emoción ante la sesión fotográfica de la joven, a quien describió como “una princesa de Disney”.

“¡¡¡Paren TODO!!! ¡¡¡Se escapó una princesa de Disney!!! Y también se me escaparon unas mil lágrimas de felicidad. Hasta aquí Dios ha sido bueno”, escribió este 6 de septiembre.

La hija de Karla Luna celebró sus XV años.
Imagen Karla Panini / Instagram

“¡Te amamos tanto Sara! Felices XV princesa de Dios”, agregó al filo de seis imágenes donde la hija de Karla Luna luce un vestido blanco de corte princesa. En las fotografías, la comediante también habría dejado al descubierto que Sara heredó algunos rasgos físicos de su fallecida mamá.

Además de esta publicación, donde Karla Panini también etiquetó a Américo Garza, papá de la joven quinceañera y expareja de Karla Luna, la ‘Lavandera Güera’ reveló el regalo de cumpleaños de Sara.

Este fue el regalo que Karla Panini y Américo Garza le dieron a hija de Karla Luna

Según relata Karla Panini en Instagram, la misma Sara fue quien eligió su regalo de cumpleaños: un viaje a Europa.

“Este fue el regalo de XV que Sara pidió. Un viaje de ensueño por Europa.

Aquí les comparto una sesión de fotos que les hicieron a las quinceañeras, durante su visita a los lugares más emblemáticos del viejo continente”, subrayó.

La joven celebró su cumpleaños con un viaje a Europa.
Imagen Karla Panini / Instagram

¿Por qué las hijas de Karla Luna están con Karla Panini?

Tras la muerte de Karla Luna en 2017 a causa de cáncer, Karla Panini se convirtió en madrastra de Victoria y Sara.

Poco antes del fallecimiento de Karla Luna, Karla Panini se casó con Américo Garza, quien fuera esposo también de Luna.

Con el fallecimiento de la comediante, Nina Victoria y Sara Valentina, quedaron bajo el cuidado de sus abuelos, Rubén Darío Luna y Josefina Martínez. Sin embargo, tras una disputa legal, las autoridades mexicanas dictaminaron en marzo de 2018 que las menores quedarían bajo custodia de su padre biológico.

Relacionados:
Karla PaniniKarla Luna MartínezPolémicas de famososHijos de famososFamosos

