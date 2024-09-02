Las caóticas relaciones de Sabrina Carpenter: el triángulo amoroso con Shawn Mendes no es la única

Video Sabrina Carpenter y Camila Cabello se mandaron indirectas por culpa de un hombre

Sabrina Carpenter saltó a la fama en medio de un triángulo amoroso con Joshua Bassett y Olivia Rodrigo

La carrera de Sabrina Carpenter comenzó desde que era niña, pero su nombre le dio la vuelta al mundo cuando se le vinculó a un triángulo amoroso con Olivia Rodrigo y Joshua Bassett.

Olivia y Joshua empezaron a salir después de conocerse en el set de 'High School Musical: The Musical: The Series' . La pareja se mostraba feliz, hasta que llegaron los rumores de ruptura. Bassett lanzó su primer álbum musical, y en uno de los videos se escuchaba al final una voz que se especuló que era la de Sabrina.

Pero las suposiciones aumentaron con el lanzamiento de ‘Driver's Licence’, el famoso single de Olivia Rodrigo. En la canción, Olivia relataba la historia de un noviazgo que terminaba por el engaño del novio con una mujer rubia, leyéndose:

“Y probablemente estás con esa chica rubia / Que siempre me hizo dudar / Ella es mucho más mayor que yo / Ella es todo acerca de lo que estoy insegura".



Esto, sumado a fotos de Joshua y Sabrina en lo que parecían citas románticas, pareció confirmar los rumores. Aunque Sabrina no quiso responder públicamente a la acusación de Olivia, escribió algunas canciones como ‘Because I liked a boy’ donde contó su versión de la historia. Carpenter lamentaba el ‘hate’ que recibía, y contó en una entrevista lo difícil que fue aquella época para ella:

"Yo pienso que mucha gente solo estaba apuntándome con el dedo, pero al final del día era yo la que estaba lidiando internamente con lo que estaba lidiando. Y la única manera que conozco de lidiar con las cosas es escribiendo sobre ello".

Sabrina Carpenter repita la historia con Shawn Mendes y Camila Cabello

La historia de amor de Sabrina Carpenter con Shawn Mendes comparte elementos con su pasado junto a Joshua: una vez más se le acusó de ser parte de un triángulo amoroso. El romance entre ambos cantantes ocurrió a principios de 2023, cuando la relación de Shawn Mendes y Camila Cabello estaba en pausa.

Entre febrero y marzo de 2023, Carpenter y Mendes fueron vistos en festivales y fiestas de cumpleaños. Sin embargo, en abril del mismo año Mendes y Camila Cabello fueron vistos besándose en Coachella.

Poco después Shawn y Camila comenzaron a salir de nuevo, y Sabrina Carpenter lanzó canciones en las que habrían pistas sobre el triángulo amoroso. Por ejemplo, en la canción ‘Taste’, Sabrina canta:

"Escuché que volvieron y si es verdad, tendrás que saborearme cuando te esté besando"



Aunque parecería que no solo Sabrina mandó indirectas en canciones a Camila. Cabello, por su parte, escribió varias canciones que levantaron sospechas. Uno de los ejemplos más claros es en 'June Gloom':

"Ella es buena gente, escuché por ahí. No fingiré sorpresa, vi las fotos"

Sabrina Carpenter y el amor estable de Barry Keoghan

Pese al surgimiento de rumores de ruptura, Sabrina Carpenter no ha confirmado haberse separado de su actual novio Barry Keoghan. Se dice que se conocieron en un desfile de modas de Givenchy, en septiembre de 2023.

Barry acababa de terminar su relación con Alyson Kierans, la madre de su hijo Brandon. Tres meses después, Sabrina y Barry se presentaron como pareja oficial en la alfombra roja de la MET Gala.

Sabrina quiso, por primera vez, gritar su amor a los cuatro vientos. Para demostrarle el mundo su amor por Barry, lo invitó a protagonizar el video musical de su canción ‘Please Please Please’.