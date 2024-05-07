¡Como un Targaryen! Tiktoker narra en idioma ‘Alto Valyrio’ la historia de Karla Panini

Video Karla Panini es ‘cancelada’ a nivel mundial: La historia de ‘Las lavanderas’ llega a Italia y más

Después de que la youtuber estadounidense Stephanie Soo relata las similitudes entre el k-drama 'Marry My Husband' con la historia entre Karla Panini, quien salía con el esposo de quien fuera su mejor amiga cuando ella estaba en tratamiento contra el cáncer.

Aunque la historia entre Panini y Luna terminó hace varios años, los comentarios de la youtuber trajeron de vuelta dicho escándalo, pero ahora a nivel internacional.

Joven relata la historia de Karla Panini y Karla Luna… en una lengua ficticia de 'Game of Thrones'

Varios usuarios de TikTok comenzaron a traducir en diferentes idiomas la historia de las comediantes mexicanas, pasando en inglés y francés, hasta el arabe, náhuatl y lenguaje de señas, pero una chica fue más lejos e hizo su narración en ‘Alto Valyrio’, una lengua ficticia que hablaban algunos personajes de la serie ‘Game of Thrones’.

“Que se enteren también en Westeros”, escribió en la descripción de su video.



El clip de la usuaria @yatzvh alcanzó más de 235 mil reproducciones, además de cientos de comentarios de personas que tomaron con humor la situación.

“Esto es lo mejor que he visto hoy, chisme en Alto Valyrio”, “¿Dónde aprendiste a hablarlo?”, “Ahora en dothraki”, “¿Los menonitas ya estarán enterados? Me preocupa que alguien se queda desinformado”, “Esto tiene que llegar a los oídos de la mismísima Daenerys” y “Solo falta que lo sepan los marcianos”, fueron algunos de los comentarios.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en 'Game of Thrones' Imagen HBO

Alto valyrio, el idioma ficticio de los Targaryen

Así como ocurrió con ‘El señor de los anillos’, donde se desarrollaron varias lenguas debido a las diferentes criaturas que aparecieron en la trilogía, en ‘Game of Thrones’ y su precuela ‘House of the Dragon’ también se crearon varios idiomas.

De acuerdo con el portal beelinguapp, el alto valyrio es un idioma ficticio creado por David J. Peterson, un lingüista e inventor de idiomas norteamericano conocido como “el hombre de los idiomas de Hollywood” (según Los Angeles Times).



Aunque en los libros de George R.R. Martin, en los que se basaron para la serie de televisión, sólo aparecen 56 frases en valyrio, Peterson usó esos términos como base para hacer un idioma completo.

En 2013, el alto valyrio tenía únicamente 667 palabras, pero hoy en día cuenta con cerca de 2 mil, además de tener sus propias reglas gramaticales.

Durante el show vimos a Daenerys Targaryen (Emilia Clark), ‘la Madre de Dragones’, hablar esa lengua, así como a otros personajes como Missandei (Nathalie Emmanuel), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Varys (Conleth Hill) y Melisandre (Carice van Houten).

