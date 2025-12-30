Arcángel Mujer que causó muerte del hermano de Arcángel pide perdón: fue sentenciada a 15 años de prisión Justin Santos, hermano del cantante urbano, falleció en un trágico accidente provocado por Mayra Nevárez, quien manejaba en estado de ebriedad.







Video Anuel 'embarra' a Karol G en su tiradera contra Arcángel y lo tunden en redes

Mayra Nevárez Torres fue sentenciada a 15 años de prisión por el accidente automovilístico que le arrebató la vida a Justin Santos, hermano del cantante urbano Arcángel, reportó Un Nuevo Día este 29 de diciembre.

Nevárez Torres fue ingresada a la cárcel inmediatamente después de que la audiencia concluyó, informó el diario.

PUBLICIDAD

La condena, dictada por la jueza Wanda Cruz Ayala, incluye una bonificación de 11 meses por el tiempo ya cumplido. La defensa de Nevárez había solicitado al Tribunal Supremo mantener a la acusada bajo restricción domiciliaria, pero fue rechazada.

Nevárez provocó un letal accidente que causó la muerte del hermano de Arcángel en noviembre de 2021, pues conducía en estado de ebriedad.

Mujer que causó muerte del hermano de Arcángel pide perdón

Nevárez Torres pidió perdón a la familia de Justin Santos durante la audiencia en la que recibió su resentencia.

Ella afirmó que aquel día no salió con la intención de causar daño a nadie, “pero no hay excusas para lo que hice. Reconozco la gravedad de mis actos. Lamento profundamente el sufrimiento que he ocasionado por la pérdida de una vida y por el daño físico y emocional que les he causado”, agregó.

Posteriormente, Mayra Nevárez giró hacia los banquillos donde se encontraban Carmen Santos, mamá de Arcángel y Justin, y personas cercanas a los afectados.

“Mi más sincero perdón y expresarle mi más profundo arrepentimiento de lo sucedido. Me duele ver la angustia y el sufrimiento que le he causado a ambas familias. Por eso viviré arrepentida toda mi vida”.

“Le ruego a Dios que con el tiempo Carmen Santos, su familia, Kevin y doña Iris Gandía y familia puedan encontrar la manera de perdonarme”, agregó.

Madre de Justin Santos reacciona a la disculpa de Mayra Nevárez

Tras escuchar la solicitud de perdón, Carmen Santos confesó que "no era hoy que yo quería escuchar eso, desde hace cuatro años atrás a mí me hubiese gustado y me hubiese ayudado escuchar estas palabras".

PUBLICIDAD

Ante las declaraciones en las que Nevárez Torres afirmó que buscó encontrarse con la familia de las víctimas del accidente sin éxito, la mamá de Arcángel dijo que esta petición "nunca sucedió".

"Eso nunca sucedio porque cada comunicacion que existia entre sus abogados y los fiscales ellos nos lo comunicaban y en ningún momento hubo ese acercamiento. Yo le hubiese dado la oportunidad, mi hijo se la dio, dos días de pasar lo de Justin, le dijo, 'yo te perdono', pero eso nunca pasó".

¿Cómo murió el hermano de Arcángel?

El hermano de Arcángel murió la madrugada del 21 de noviembre de 2021 a los 21 años a causa de un accidente automovilístico, luego de que su auto fuera embestido por el de Mayra Nevárez, quien conducía en etado de ebriedad.

La mujer chocó de frente contra el vehículo en el que viajaba Justin Santos y debido al fuerte impacto, él salió proyectado y perdió la vida al instante.

Su acompañante, Kevin Monserrate Gandía, sufrió heridas graves.