Exnuera de Maribel Guardia es acusada de “ratera” tras interpretar canciones de Selena Quintanilla

Imelda Garza-Tuñón está siendo implicada en imputaciones por pistas musicales que serían propiedad de Paty Muñoz. La artista asegura que la viuda de Julián Figuera sabía que el material le pertenece. El fin de semana, la cantante rindió un homenaje a la ‘Reina del Tex-Mex’.

Video Imelda Tuñón ofrece disculpas a Maribel Guardia y responde a acusaciones sobre presuntas amenazas

Imelda Garza-Tuñón, la exnuera de Maribel Guardia, está siendo señalada como participante de un supuesto robo luego de que interpretara canciones de Selena Quintanilla.

Fue el 12 de abril cuando la viuda de Julián Figueroa debutó como cantante previo a la puesta en escena ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’, que se presentó en Monterrey, Nuevo León.

La también actriz rindió un homenaje a la ‘Reina del Tex-Mex’ entonando sus éxitos, como ‘Carcacha’, ‘Si una vez’ y ‘Como la flor’.

Imelda Garza-Tuñón acusada por uso de música

A días del evento, Imelda Garza-Tuñón está siendo implicada en las imputaciones de la artista Paty Muñoz, quien afirma que el director de teatro Antonio Escobar le dio a su colega sus pistas musicales sin autorización.

“El día martes pasado me pidió el ‘medley’ sin voces. Se me hizo un poquito extraño”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’, este 15 de abril.

“Le bajaron el volumen a mi voz, dejaron los coros con mi voz y las voces de las demás Bandidas, también”, indicó, refiriéndose a la banda a la que pertenece.

Ella detalló que, junto con su productor, lo que hicieron a esas piezas fueron “efectos y arreglos especiales” para que su agrupación.

Sobre la alegada utilización de esas grabaciones por Imelda, puntualizó: “Hasta bajaron mi voz. Al principio dice ‘Paty Muñoz’, lo bajaron para que no escuchara”.

Si bien habría sido Escobar el que recurrió a la práctica indebida, la estrella se lanzó contra la madre del nieto de Maribel Guardia.

“Tiene que estar enterada porque bajaron el volumen de mi voz. Ella sabe que ese material es mío y esta señora no tiene por qué usar el material de otros artistas”, sentenció.

Muñoz señaló que Garza debe elaborar sus propios ‘tracks’ y que sin son ‘covers’ tendría que elaborarlos. Además, le envió un mensaje.

“No, señora Imelda Tuñón, haga sus propias cosas, no juegue con el trabajo de los demás”, enunció, “usted ya es mamá, póngase las pilas y no sea ratera, o no sea pende…”.

¿Paty Muñoz podría demandar?

Paty Muñoz aclaró si considera entablar una denuncia ante las autoridades contra Antonio Escobar e Imelda Garza-Tuñón por esta situación.

“Si a esa instancia tenemos que recurrir para que se haga justica, ni hablar, lo vamos a hacer. Ya se me acabó el sentimiento, ahora estoy enojada y, la verdad, esto no se vale y de una u otra manera, esto se tiene que compensar”, concluyó.

Esta nueva controversia se da después de que Maribel Guardia afirmara que presuntamente allegados a Imelda la habrían amenazado.

Video Revelan nuevas y supuestas conversaciones entre exnuera de Maribel Guardia y su traficante
