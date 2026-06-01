James Van Der Beek Exesposa de James Van Der Beek se casa a tres meses de la muerte del actor que la tenía “desconsolada” La actriz Heather McComb compartió que contrajo nupcias con el actor Scott Michael Campbell este fin de semana. En febrero, ella reveló el dolor que atravesaba por el deceso de quien fuera su marido.

Video Las imágenes de los “últimos días” de vida de James Van der Beek antes de morir

Heather McComb, exesposa de James Van Der Beek, celebró su boda con el actor Scott Michael Campbell, tres meses después de la trágica muerte de la estrella de ‘Dawson’s Creek’.

La actriz presumió el importante momento en su cuenta de Instagram, donde publicó fotografías y videos de la ceremonia, así como un emotivo mensaje.

PUBLICIDAD

“Ayer, Scott y yo nos casamos oficialmente ante Dios, con mi preciosa hermana Essence Atkins como oficiante, rodeados de las personas que más queremos en el mundo, en nuestra ciudad favorita: Missoula, Montana”, escribió.

“Nuestros corazones están llenos y nos sentimos honrados por todo el amor que nos ha rodeado. Dios es tan bueno. Gracias a toda nuestra familia y amigos que viajaron desde todos los rincones del país para estar con nosotros. ¡Gracias, Jesús, el que abre caminos y hace milagros!”, agregó.

Ella elogió a quienes lograron que el evento fuera “tan especial” y que el fin de semana resultara “verdaderamente mágico”: “¡Los queremos a todos!”.

Heather McComb, exesposa de James Van Der Beek, se casó con Scott Michael Campbell. Imagen Heather McComb/Instagram

Exesposa de James Van Der Beek despidió así al actor

Heather McComb contrajo matrimonio a casi cuatro meses del fallecimiento de James Van Der Beek, quien fue su cónyuge de 2003 a 2010.

El 12 de febrero pasado, un día después del deceso del intérprete, ella le dedicó en la red social unas conmovedoras palabras.

“Estoy desconsolada por la pérdida de mi querido James. Me duele especialmente por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su maravillosa familia: Jim, Jared, Juliana, y todos sus familiares y amigos, a quienes sé que él quería profundamente”, anotó.

Ella acompañó su ‘post’ con una instantánea en la que ambos aparecen y que fue tomada en su cumpleaños número 21, cuando ‘Dawson’s Creek’ “ni siquiera se había estrenado”.

“Así es como siempre recordaré a James: inocente, amable y de corazón puro. Qué viaje tan maravilloso compartimos a lo largo de los años”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Me siento aquí con inmensa gratitud por la conexión especial, la amistad y el amor que James y yo compartimos y que ha perdurado durante décadas. Atesoraré las últimas palabras de amor que intercambiamos”, agregó.

Asimismo, destacó que él “era un alma hermosa, llena de tanta luz, amor, talento, humor, profundidad, sensibilidad, sabiduría” y, pese a su fama, alguien “tan humilde y humano”.

Van Der Beek perdió la vida a los 48 años. En 2023, le diagnosticaron cáncer de intestino, enfermedad que combatió con tratamientos.