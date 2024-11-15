Ex de Peso Pluma muestra cambio físico y moretones en las rodillas tras ruptura con el cantante

Video Hanna Howell confirmaría con video que terminó con Peso Pluma: ¿indirecta?

La expareja de Peso Pluma, Hanna Howell, mostró la condición en que su cuerpo quedó tras aparantemente finalizar su fugaz romance.

Este 14 de noviembre, la modelo publicó en sus historias de Instagram un par de fotografías de su antes y después.

PUBLICIDAD

Ella afirmó que su ‘post’ era “de vulnerabilidad” porque está “tratando de ser más transparente” y compartir detalles de su vida.

“Este era mi peso anterior, que es el normal, alrededor de 110 libras, y luego, la siguiente foto, es del día después de que dejé mi relación y pesaba 98 libras”, explicó.

“Tu cuerpo padece físicamente cuando sufres mentalmente, y no creo que esta parte se hable o se muestre lo suficiente”, agregó.

Howell, además, subió una imagen en la que se pueden apreciar sus rodillas con moretones y especificó que el retrato es del 16 de septiembre de este 2024.

Hanna Howell, ex de Peso Pluma, se mostró así en Instagram. Imagen Hanna Howell/Instagram

Tres días antes de esa fecha, ella generó las especulaciones de ruptura al difundir una misiva en la que aseguró: “Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino aun cuando la gente lo hiera”.

La separación no se anunció puntualmente, pero ‘La Doble P’ ya se ha dejado ver con Diana Esparragoza, supuesta nieta de ‘El Azul’, co-fundador del Cártel de Sinaloa.

¿Ex de Peso Pluma lo tacha de “repugnante”?

Hanna Howell no mencionó a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, pero las postales llegaron a días de que presuntamente hiciera acusaciones en su contra.

El domingo 10 de noviembre, la ‘tiktoker’ Dayane Chrissel mostró en un video las supuestas capturas de pantalla de textos que la ‘influencer’ difundió y posteriormente borró.

“Un día contaré mi historia”, indicó al referirse a la celebridad Brianna LaPaglia, quien destapó el abuso emocional que vivió con el cantante Zach Bryan.

Posteriormente, ella respondió a un internauta que le mandó por mensaje directo: “Te ves horrible, es por eso que Peso te dejó”.

PUBLICIDAD

“La gente no sabe ni el 5% de lo que ha pasado ni el tipo de persona a la que apoyan despiadadamente”, afirmó.

Indicó que el ‘hate’ que recibe es “en apoyo ciego a un hombre que es uno de los personajes más repugnantes y viles”.

Además, ella colgó una postal en la que sale con un perrito, presuntamente el que el compositor le regaló mientras salían.

Puntualizó que Turkey “está todavía con él”, pero que en realidad lo estarían cuidando “personas al azar de su equipo”: “He suplicado que me lo devuelva y no he conseguido nada”.

Ya a finales de septiembre, ella habría exigido públicamente al representante de corridos tumbados que le regrese a la mascota.