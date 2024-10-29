¿Confirman romance de Peso Pluma con supuesta nieta de un capo mexicano?

Video ¿Peso Pluma de la mano de la nieta de un capo mexicano? Así lo captan entre rumores de romance

Peso Pluma presuntamente sí estaría en un romance con la ‘bloguera’ Diana Rosalía Esparragoza, a poco más de un mes de haber terminado con la modelo Hanna Howell.

Este 28 de octubre, el fotógrafo francés Amar Taoualit subió un video en su cuenta de TikTok en el que aparecen el cantante y la ‘influencer’ tomados de la mano mientras caminan por las calles de París.

PUBLICIDAD

De inmediato, medios como Radio Fórmula y El Financiero reportaron que la mujer de 26 años sería nieta de Juan José Esparragoza, alías ‘El Azul’, co-fundador del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, el dúo no ha confirmado que mantengan una relación; sin embargo, una de las allegadas de Diana pareció hacerlo por ellos.

¿Peso Pluma y Diana Esparragoza andan?

Luego de que se viralizara el clip que muestra a Peso Pluma con Diana Esparragoza, la íntima de esta, la creadora de contenido Priscila Escoto aparentemente reveló que ellos son pareja.

La noche de este lunes, ‘Priscy’, como la llaman también, colgó un tiktok en el que aparece cantando su tema ‘Mucho bla bla bla’.

“POV: Mi amiga por fin tuvo la mente más clara y más frío el corazón, dejó al cucaracho y anda en París con un buen muchacho”, escribió encima.

Si bien ella no mencionó puntualmente al exponente de corridos tumbados, cabe recordar que él se refiere a sí mismo como “un muchacho” en ‘La chamba’, colaboración con Arcángel.

En la descripción de su publicación, Escoto además habría hecho referencia a lo que Esparragoza le confesó sobre su vínculo con ‘La Doble P’.

“Y me dijo que fue gracias a mi canción, que la empoderó. ¡Qué fuerte!”, anotó junto a emojis de manos formando un corazón y carita riéndose.

Aunque en la sección de comentarios, usuarios de la red social le han cuestionado directamente si Peso Pluma y Diana son novios, Priscila no ha respondido.

¿Peso Pluma y Diana Esparragoza dan pistas de que están juntos?

A pesar de que Peso Pluma y Diana Esparragoza no se han pronunciado al respecto de su supuesto idilio, en Instagram ya habrían dejado evidencia de estar juntos.

PUBLICIDAD

El pasado 10 de octubre, el compositor compartió tres instantáneas. En dos de ellas, él se deja ver bajo los rayos del sol, vistiendo camiseta y short.

No obstante, la tercera postal se trata de una que le fue tomada años atrás a la princesa Diana cuando estaba a bordo de un yate en medio del mar.

Para sus seguidores, lo anterior significaría la manera en la que él desveló que en ese instante estaba con Esparragoza, quien le dio ‘like’ al ‘post’.

Peso Pluma hizo una publicación incluyendo a la princesa Diana, y Diana Esparragoza le dio 'like'. Imagen Peso Pluma/Instagram