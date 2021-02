El ex de Frida Sofía, Christian Estrada, cumplirá su sueño de ser papá al lado de su novia Ferka

Por su parte, la futura madre primeriza publicó el siguiente mensaje en su perfil: "Ya se hizo la machaca" y agregó los hashtags "Mom to be", "amor", "embarazo", "mi equipo", "mi rey", "baby E".

Previamente, los modelos dieron la noticia en el programa Hoy: "Vamos a ser papás, ya casi voy para los tres meses […] Todo pasa por algo y Diosito sabe perfectamente cuando hacer las cosas", dijo emocionada Ferka. Por su parte, Christian confesó que aún no lo asimila: "Yo creo que todavía no me 'cae el 20', el día que me dijo que vamos a ser papás como que me paralicé".