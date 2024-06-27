Ante rumores de divorcio, esposa de Eugenio Derbez admite: “Cuando hay crisis nadie se entera”

Video Alessandra Rosaldo pagaba las cuentas cuando salía con sus ex, no sabía 'dejarse consentir' por Eugenio Derbez

Ante los constantes rumores de un supuesto divorcio con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo aseguró que, tanto ella como el comediante, están “acostumbrados” a las especulaciones de su vida privada, tanto que, en lugar de molestarles, ya les causa gracia.

“Es muy chistoso, digo, ya estamos acostumbrados porque a lo largo de los 18 años que llevamos juntos, siempre en algún momento surge el rumor”, confesó a Sale el Sol en su emisión del 27 de junio.

En este contexto, la esposa de Eugenio Derbez admitió que si bien su matrimonio ha tenido altas y bajas, durante sus crisis matrimoniales con el papá de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, nadie se ha dado cuenta.

Incluso, aseguró que cuando mejor se encuentran como pareja, es cuando surge el rumor de una separación.

“Pero es muy chistoso como tienen el tino de separarnos cuando estamos mejor que nunca. Y cuando hay crisis de verdad… nadie se entera, ni cuenta se dan”, señaló.

Finalmente, Alessandra Rosaldo manifestó su teoría sobre la manera en que surgió el rumor de su supuesto divorcio con Eugenio Derbez.

“Cuando no nos ven juntos un tiempo, como ahorita que él ha estado filmando mucho aquí en México y que nosotras estuvimos en Los Ángeles, justo por la escuela y de más, se da, empiezan a decir ‘ya no están juntos, no los hemos visto juntos o Eugenio ha ido solo a muchos eventos’, ese tipo de cosas y de ahí surge”, sugirió.

Alessandra Rosaldo estuvo a punto de ser Aventurera

Por otra parte, Alessandra Rosaldo expresó su apoyo a Irina Baeva por su debut como Aventurera, dejando al descubierto que en el pasado estuvo a punto de convertirse en Elena Tejero.

“Hace siglos, estamos hablando de la prehistoria. Sí, en algún momento doña Carmelita Salinas me invitó, no me acuerdo ni el año, pero recuerdo que en ese momento no sé si estaba yo haciendo novela o no sé si estaba todavía con Sentidos Opuestos. No me acuerdo, pero en ese momento no, no se dio”, contó la intérprete de 52 años.