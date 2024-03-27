Alessandra Rosaldo revela que dejó de trabajar por Eugenio Derbez: pensó en separarse

Video Alessandra y Eugenio casi no llegan al altar: la culpable de todo fue Aislinn Derbez

Alessandra Rosaldo habló del giro radical que dio su vida personal y profesional tras iniciar una relación sentimental con Eugenio Derbez hace casi 18 años, confesando que dejó de aceptar trabajo para cumplir el rol de pareja perfecta para él, desde una percepción propia.

Alessandra Rosaldo dice qué la hizo tomar la decisión de separarse de Eugenio

PUBLICIDAD

La vocalista de Sentidos Opuestos reveló que hubo un momento en el que, después de cinco años de relación y vivir junto al actor y a su hija Aislinn Derbez, buscó ayuda profesional porque no estaba feliz con cómo estaba su noviazgo.

Confesó que asistir a terapia la llevó a tomar la decisión de separarse del también comediante y salirse de la casa que entonces compartían.

"Ir a terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Vivíamos juntos, gracias a la terapia me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá, como estábamos viviendo", contó durante el más reciente episodio del podcast de Aislinn ‘La Magia del Caos’.

Alessandra compartió lo mucho que le dolió ver cómo Eugenio Derbez no hizo nada para retenerla.

"Siempre existe esta cosa de 'ojalá no me deje ir', y eso no sucedió, no solamente me dejó ir, sino que le acomodó perfecto porque ahora digamos que el problema se salió de la casa. Seguimos siendo novios, quizá yo debía de haber terminado la relación en ese momento, pero la verdad es que nunca tuve la fuerza", dijo.

Alessandra Rosaldo revela que dejó de trabajar cuando conoció a Eugenio Derbez

La cantante, de 52 años, dio un recorrido por los altibajos por los que ha atravesado su matrimonio, desde su noviazgo, reconociendo que, por una decisión propia, dejó de trabajar para poder estar al cien con el actor.

"Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá, porque creí que era lo que me tocaba hacer en ese momento. Era como un lugar común, abandonarme, la primera vez que hice conciencia de ese patrón, fue cuando conocí a tu papá", recordó.

PUBLICIDAD

La mamá de Aitana Derbez atribuyó su postura en su relación a experiencias pasadas con sus parejas, en las que ella ocupaba el rol de proveedora, confesando que “no se sentía merecedora de un hombre como Eugenio” y que todo aquello que dejó de hacer fue por miedo a perderlo.

"Por primera vez conocí a un hombre mucho más exitoso que yo y a otro nivel, me enamoré de él como no me había enamorado de nadie. Sentí que me tocaba a mí ser la que sacrificara todo, la que estuviera ahí al cien, sin importar qué. Que me tocaba ser lo que en mi cabeza era ser la esposa ideal, la novia ideal, la mujer ideal, la que estuviera a su lado en todo momento", compartió.

Alessandra contó que en aquel momento comenzó a rechazar ofertas de trabajo y a convertirse en la mujer que ella creía que era la ideal para Eugenio; sin embargo, se dio cuenta de que cometió un error porque esa “mujer que estaba tratando de ser ni siquiera era la mujer que él quería”.

"Me empecé a desdibujar a rechazar cosas de trabajo, si llegaba la oportunidad de una novela, decía 'no porque la novela es estar seis meses metida en un año, y no yo quiero estar con él, viajar con él'... Dejé de aceptar cosas de trabajo, dejé de cantar. Sin que él me dijera nada, él jamás lo pidió, fue algo que yo decidí", mencionó.