A Irina Baeva no “le duelen los comentarios”: así respondió a quienes critican su trabajo en Aventurera

Luego de las duras críticas que Niurka Marcos hizo sobre el desempeño de Irina Baeva como la nueva Aventurera en la obra de teatro que produce Juan Osorio, la actriz respondió contundente a los comentarios negativos.

Irina Baeva señaló que si bien su actuación podría no gustarle a todos, prefiere ignorar los comentarios negativos, sobre todo si vienen de personas que no han visto su trabajo.

“La crítica siempre es buena, siempre y cuando es constructiva porque eso nos hace ser mejores (…) Los comentarios negativos, seguramente muchos de esos comentarios negativos son de gente que no ha visto la obra, entonces la verdad es que los invito a que nos acompañen”, declaró a El Gordo y La Flaca el 25 de junio.

Así reaccionó Irina Baeva a las críticas

Sin mencionar el nombre de Niurka Marcos, quien hace 22 años interpretó a Elena Tejero en la producción de la fallecida Carmen Salinas, Irina Baeva advirtió que “en gustos se rompen géneros”.

“Pues es que nada, lo mismo que te acabo de decir, todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas, cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto, la verdad es que hay muchas cosas, a ti te pueden encantar las hamburguesas y a mí no gustarme, no tiene absolutamente nada de malo, como bien lo dicen, en gustos se rompen géneros… está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal, nada es blanco-negro en esta vida”, subrayó, dejando en claro que no le afectan los comentarios.

“No me duelen los comentarios. Me motivan a hacer un mejor trabajo. Creo que siempre hay que canalizar esa energía hacia otro lado. Nunca voy a estar a favor de los comentarios que simplemente alguien vio o ni siquiera ha visto la obra y simplemente hizo un comentario con insultos o con humillaciones o con palabras fuertes, nunca voy a estar a favor porque nunca voy a estar a favor de los haters”, agregó.

Irina Baeva enfrenta comparaciones con Edith González

Por último, la originaria de Rusia le hizo frente a las comparaciones con Edith González, quien en 1997 fue elegida por Carmen Salinas como la primera Aventurera.

