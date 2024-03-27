Alessandra Rosaldo

'Ale' Rosaldo responde a opinión de Victoria Ruffo sobre ella y le manda mensaje

Recientemente Derbez ventiló que su esposa lo habría "regañado" por seguir hablando de su pasado. Ruffo opinó al respecto y ahora es Alessandra Rosaldo quien no se quedó callada y le envió un mensaje a la actriz.

Video Victoria Ruffo reacciona al “regaño” de Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez por hablar de ella

Eugenio Derbez recientemente ventiló que Alessandra Rosaldo lo habría "regañado" por seguir hablando de su pasado con Victoria Ruffo con la prensa, por lo que se especuló que podría estar celosa. Días más tarde, 'La Queen de las telenovelas' opinó sobre la supuesta reprimenda y ahora es la vocalista de Sentidos Opuestos quien reacciona.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre las declaraciones de Eugenio Derbez?

El 20 de marzo el actor fue cuestionado sobre Victoria Ruffo, pero admitió que ya no quería hablar del tema porque "le costaría el matrimonio" con Alessandra Rosaldo.

" Ya me regaño el otro día 'Ale' y con toda razón, me dijo 'ya deja de hablar de tu pasado' y se lo prometí, entonces mejor cambiemos de tema porque me cuesta el matrimonio", dijo entre risas a los medios, como Despierta América.

Un día después, Victoria Ruffo fue abordada por la prensa respecto a la supuesta reprimenda de la cantante a Derbez y así respondió: "No creo la verdad, yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá", reportó el mismo matutino de Univision.

Alessandra Rosaldo responde a Victoria Ruffo

Ahora es la vocalista de Sentidos Opuestos quien reaccionó a los comentarios de su esposo y la actriz.

"Ustedes conocen a Eugenio, saben que ante las preguntas incómodas se sale por la tangente con humor, siempre", dijo a los medios respecto a lo que declaró el actor y bromeó con que le da "latigazos", reportó el show 'Sale el sol' este 26 de marzo.

Por otra parte, Rosaldo agradeció a Ruffo por la percepción que tiene de ella, pues aunque no vio las declaraciones, confesó que fue su mamá quien le contó.

"Mi mamá me dijo 'Victoria habló muy bonito de ti' y me encanta. Gracias Victoria, yo también pienso que eres una mujer maravillosa, extraordinaria y siempre lo he dicho y muchas gracias", finalizó.

