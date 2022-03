Eugenia Cauduro rechazó ser 'La Dueña' por temor a hacer el "ridículo"

Eugenia asegura que su carrera nunca la ha basado en la ambición: "Yo no tenía la manera de interpretar un protagónico, hubiera sido un gran ridículo. Creo que hay que saber esperar, y yo me siento orgullosa de mi determinación porque no fui ambiciosa, no buscaba la fama ni buscaba ser reconocida, realmente quería hacer carrera", dijo a la revista.