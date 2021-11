El esposo de Altair Jarabo dice si siente celos al ver a su esposa con otros hombres en las telenovelas

"Siempre que me preguntan la gente dice: '¿Ya no vas a vivir en México?', y les digo: 'No, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también'. Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes".