Altair Jarabo reitera que no quiere hijos con su esposo 19 años mayor que ella: "Es difícil"

Altair Jarabo dice por qué no quiere ser madre

La actriz de 38 años ha dicho varias veces que no quiere ser madre y reiteró sus razones al respecto en declaraciones publicadas por el diario El Universal este 2 de agosto.

"No podemos traer a alguien al mundo para darle gusto a lo que creemos que dice la sociedad ", continuó.

"Si una persona decide que no tiene vocación de padre o madre celebro que no sea padre o madre ", expresó.

A mediados de julio pasado, la actriz ya había dicho públicamente que no está de acuerdo en que las personas traigan bebés al mundo "para darle gusto a la sociedad" y admitió que ella no ha sentido "el llamado de la naturaleza" para ser mamá junto a su esposo.

Actrices que no quieren ser madres

Altair Jarabo no es la única famosa que ha dicho públicamente sus razones para no ser mamá.

" Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas", dijo Kate del Castillo en 2018 en declaraciones citadas por la revista mexicana Caras.