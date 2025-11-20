Famosa actriz de telenovelas sufre aparatoso accidente: Altair Jarabo pide dinero para apoyarla

Video Altair Jarabo responde a quienes la critican por estar casada con un hombre 19 años mayor

La actriz Claudia Godínez, conocida por su participación en exitosas telenovelas como 'Mi Corazón Es Tuyo', sufrió un fuerte accidente que le provocó fracturas complejas en la cadera y una lesión profunda en la rodilla, dejándola temporalmente sin posibilidad de caminar.

Altair Jarabo, gran amiga de la afectada, pidió apoyo económico a sus seguidores para ayudarla, pues la recuperación será larga.

"Mi querida amiga, mi hermana del alma tuvo un accidente muy, muy fuerte que la dejó temporalmente inmovilizada", escribió la villana de telenovelas en una historia de Instagram.

"Personas que la quieren tanto como yo, crearon esto para poder ayudarla a pasar este momento", añadió.

Los seres queridos de Claudia hicieron una campaña para recibir donaciones en GoFundMe, las cuales ayudarán a costear los gastos de hospitalización, tratamientos médicos, sesiones de fisioterapia y su subsistencia, pues no podrá trabajar durante un tiempo.

Hasta la ma{ana del 20 de noviembre, se habían recaudado poco más de $26 600 dólares y desean juntar un millón de pesos, unos $54 578 dólares.

Altair Jarabo pide ayuda para su amiga Claudia Godínez. Imagen Altair Jarabo/Instagram

¿Quién es Claudia Godínez?

La actriz mexicana, de 43 años, ha sido rostro habitual en la pantalla chica con más de 15 años de carrera en telenovelas.