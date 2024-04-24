Altair Jarabo

Altair Jarabo causa intriga con esta foto junto a Nicola Porcella

Altair Jarabo compartió algunas fotos junto a Nicola Porcella y un mensaje que generó misterio sobre el destino de sus personajes. Así reaccionó Daniel Elbittar.

No te pierdas El Amor No Tiene Receta de lunes a viernes a las 10P/ 9C por Univision.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Valeria Contreras N..

Altair Jarabo compartió en sus redes sociales algunas imágenes junto a Nicola Porcella, generando incertidumbre entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar su buena química con el peruano y sugerir que el destino de sus personajes en El Amor No Tiene Receta podría tomar un giro inesperado.

En una de las publicaciones del pasado 18 de abril, Jarabo escribió: "Kenzo y Ginebra juntos, ¿qué irá a pasar?", dejando intrigados a sus seguidores.

Más sobre Altair Jarabo

Altair Jarabo reitera que no quiere hijos con su esposo 19 años mayor que ella: "Es difícil"
2 mins

Altair Jarabo reitera que no quiere hijos con su esposo 19 años mayor que ella: "Es difícil"

Univision Famosos
"No voy a complacer a nadie": Altair Jarabo sobre tener hijos con su esposo 19 años mayor que ella
0:51

"No voy a complacer a nadie": Altair Jarabo sobre tener hijos con su esposo 19 años mayor que ella

Univision Famosos
Altair Jarabo presume sus vacaciones en la nieve con su esposo: él es 19 años mayor que ella
1 mins

Altair Jarabo presume sus vacaciones en la nieve con su esposo: él es 19 años mayor que ella

Univision Famosos
Altair Jarabo enamorada de hombre 19 años mayor: tienen una historia de cuento
3:06

Altair Jarabo enamorada de hombre 19 años mayor: tienen una historia de cuento

Univision Famosos
Altair Jarabo responde por qué no quiere hijos con su millonario marido (20 años mayor que ella)
0:59

Altair Jarabo responde por qué no quiere hijos con su millonario marido (20 años mayor que ella)

Univision Famosos
Altair Jarabo comparte los beneficios de estar casada con un hombre 20 años mayor
2 mins

Altair Jarabo comparte los beneficios de estar casada con un hombre 20 años mayor

Univision Famosos
¿Altair Jarabo se equivocó con su look en la boda de Michelle Renaud? Su vestido causó debate
1:30

¿Altair Jarabo se equivocó con su look en la boda de Michelle Renaud? Su vestido causó debate

Univision Famosos
Esposo de Altair Jarabo hace confesión sobre sus hijos y de su matrimonio con la actriz
2 mins

Esposo de Altair Jarabo hace confesión sobre sus hijos y de su matrimonio con la actriz

Univision Famosos
La increíble vida de Altair Jarabo desde que se casó y demostró que para el amor no hay edad
2:26

La increíble vida de Altair Jarabo desde que se casó y demostró que para el amor no hay edad

Univision Famosos
Altair Jarabo presume espléndidas vacaciones junto a su marido Frédéric García
2 mins

Altair Jarabo presume espléndidas vacaciones junto a su marido Frédéric García

Univision Famosos

Aunque no ofreció muchos detalles sobre el futuro de sus personajes, insinuó algunas pistas en una historia, donde escribió: "¿Será que te convenzo al lado de los villanos?".

Altair Jarabo protagoniza fotos con Nicola Porcella
Altair Jarabo protagoniza fotos con Nicola Porcella
Imagen Instagram Altair Jarabo


Las declaraciones de Altair Jarabo desataron la euforia entre los seguidores, quienes especularon sin cesar en los comentarios sobre la telenovela producida por Juan Osorio, en la que también participan Claudia Marín y Azela Robinson.

En respuesta a esta revelación, Daniel Elbittar, su colega en El Amor No Tiene Receta, expresó su sorpresa y desilusión ante las acciones que tomará el personaje de Kenzo. “Solo les adelanto que no puedo creer lo que va a hacer Kenzo, estoy dolido”, compartió el actor venezolano acompañado de un emoji de carita llorando.

Por su parte, Nicola Porcella replicó el mismo mensaje en su perfil personal, manteniendo el suspenso sobre el rumbo de su personaje en la trama.

Las telenovelas de Altair Jarabo y Nicola Porcella

Altair Jarabo ha consolidado su posición como una de las villanas más populares de la televisión mexicana a lo largo de los años. La actriz ha participado en varias telenovelas, incluyendo ‘Código Postal’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘Lola, érase una vez’; no obstante, sus interpretaciones más memorables como villana fueron en ‘Abismo de Pasión’, ‘En nombre del amor’ y ‘Mi pecado’.

Por otro lado, Nicola Porcella, aunque comenzó su carrera actoral en Perú hace años, no fue hasta el 2024 que incursionó en las telenovelas mexicanas, tras obtener el segundo lugar en ‘La Casa de los Famosos México’.

Relacionados:
Altair JaraboFamososEl Amor No Tiene Receta

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD