Altair Jarabo causa intriga con esta foto junto a Nicola Porcella
Altair Jarabo compartió algunas fotos junto a Nicola Porcella y un mensaje que generó misterio sobre el destino de sus personajes. Así reaccionó Daniel Elbittar.
No te pierdas El Amor No Tiene Receta de lunes a viernes a las 10P/ 9C por Univision.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Altair Jarabo compartió en sus redes sociales algunas imágenes junto a Nicola Porcella, generando incertidumbre entre sus seguidores.
La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar su buena química con el peruano y sugerir que el destino de sus personajes en El Amor No Tiene Receta podría tomar un giro inesperado.
En una de las publicaciones del pasado 18 de abril, Jarabo escribió: "Kenzo y Ginebra juntos, ¿qué irá a pasar?", dejando intrigados a sus seguidores.
Aunque no ofreció muchos detalles sobre el futuro de sus personajes, insinuó algunas pistas en una historia, donde escribió: "¿Será que te convenzo al lado de los villanos?".
Las declaraciones de Altair Jarabo desataron la euforia entre los seguidores, quienes especularon sin cesar en los comentarios sobre la telenovela producida por Juan Osorio, en la que también participan Claudia Marín y Azela Robinson.
En respuesta a esta revelación, Daniel Elbittar, su colega en El Amor No Tiene Receta, expresó su sorpresa y desilusión ante las acciones que tomará el personaje de Kenzo. “Solo les adelanto que no puedo creer lo que va a hacer Kenzo, estoy dolido”, compartió el actor venezolano acompañado de un emoji de carita llorando.
Por su parte, Nicola Porcella replicó el mismo mensaje en su perfil personal, manteniendo el suspenso sobre el rumbo de su personaje en la trama.
Las telenovelas de Altair Jarabo y Nicola Porcella
Altair Jarabo ha consolidado su posición como una de las villanas más populares de la televisión mexicana a lo largo de los años. La actriz ha participado en varias telenovelas, incluyendo ‘Código Postal’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘Lola, érase una vez’; no obstante, sus interpretaciones más memorables como villana fueron en ‘Abismo de Pasión’, ‘En nombre del amor’ y ‘Mi pecado’.
Por otro lado, Nicola Porcella, aunque comenzó su carrera actoral en Perú hace años, no fue hasta el 2024 que incursionó en las telenovelas mexicanas, tras obtener el segundo lugar en ‘La Casa de los Famosos México’.