Altair Jarabo causa intriga con esta foto junto a Nicola Porcella

Altair Jarabo compartió en sus redes sociales algunas imágenes junto a Nicola Porcella, generando incertidumbre entre sus seguidores.

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar su buena química con el peruano y sugerir que el destino de sus personajes en El Amor No Tiene Receta podría tomar un giro inesperado.

En una de las publicaciones del pasado 18 de abril, Jarabo escribió: "Kenzo y Ginebra juntos, ¿qué irá a pasar?", dejando intrigados a sus seguidores.

Aunque no ofreció muchos detalles sobre el futuro de sus personajes, insinuó algunas pistas en una historia, donde escribió: "¿Será que te convenzo al lado de los villanos?".

Altair Jarabo protagoniza fotos con Nicola Porcella Imagen Instagram Altair Jarabo



Las declaraciones de Altair Jarabo desataron la euforia entre los seguidores, quienes especularon sin cesar en los comentarios sobre la telenovela producida por Juan Osorio, en la que también participan Claudia Marín y Azela Robinson.

En respuesta a esta revelación, Daniel Elbittar, su colega en El Amor No Tiene Receta, expresó su sorpresa y desilusión ante las acciones que tomará el personaje de Kenzo. “Solo les adelanto que no puedo creer lo que va a hacer Kenzo, estoy dolido”, compartió el actor venezolano acompañado de un emoji de carita llorando.

Por su parte, Nicola Porcella replicó el mismo mensaje en su perfil personal, manteniendo el suspenso sobre el rumbo de su personaje en la trama.

Las telenovelas de Altair Jarabo y Nicola Porcella

Altair Jarabo ha consolidado su posición como una de las villanas más populares de la televisión mexicana a lo largo de los años. La actriz ha participado en varias telenovelas, incluyendo ‘Código Postal’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘Lola, érase una vez’; no obstante, sus interpretaciones más memorables como villana fueron en ‘Abismo de Pasión’, ‘En nombre del amor’ y ‘Mi pecado’.