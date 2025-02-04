Altair Jarabo presume sus vacaciones en la nieve con su esposo: él es 19 años mayor que ella

Video Altair Jarabo enamorada de hombre 19 años mayor: tienen una historia de cuento

Altair Jarabo presumió espléndidas vacaciones en la nieve junto a su esposo Frédéric García, quien es 19 años mayor que ella.

La actriz, de 38 años, compartió algunas fotografías de su estancia en Deer Valley Resorts, en Estados Unidos, donde se divirtió “como niña chiquita”.

PUBLICIDAD

“Qué días tan inolvidables. Tuvieron todo lo que amo: naturaleza, nieve, amor, aventura. Mi Frédéric García siempre haciéndome sonreír. Todo fue como de película”, escribió en Instagram este 3 de febrero.

La actriz se divirtió "como niña" en la nieve. Imagen Altair Jarabo / Instagram



Altair Jarabo acompañó su publicación de varias fotografías donde se dejó ver en la nieve y abrazada de su marido francés.

“Esta escapada a Deer Valley Resort se quedará siempre en mi memoria como un lugar donde fui feliz y jugué como niña chiquita”, agregó, mientras que en otra publicación, donde se dejó ver esquiando como toda una profesional, sentenció: “Lugar feliz, nieve y persona favorita”.

Altair Jarabo está casada con el empresario millonario Frédéric García. Imagen Altair Jarabo / Instagram

A Altair Jarabo minimiza la diferencia de edad con su marido

Desde que Altair Jarabo dio a conocer su romance con Frédéric García, fue duramente criticada por la diferencia de casi 20 años que existe entre ella y su esposo, mismos que ella ha minimizado.

"Tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios, entonces, no sería yo si me pasara preguntándole sus opiniones a la gente. Además, ¿qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa, como pueden ver”, declaró en mayo de 2023 en el programa Hoy.

Altair Jarabo y Frédéric García se casaron en París, Francia, en agosto de 2021. La pareja contrajo nupcias en un elegante castillo, recinto que fue construido en 1548, durante el Renacimiento.