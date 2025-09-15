Altair Jarabo

Altair Jarabo celebra el cumpleaños de su esposo: él es 19 años mayor que ella y así lucen juntos

La actriz le dedicó un amoroso mensaje a su millonario esposo, el empresario francés Frédéric García, con quien contrajo nupcias a mediados de agosto de 2021.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video "No voy a complacer a nadie": Altair Jarabo sobre tener hijos con su esposo 19 años mayor que ella

Altair Jarabo celebró el cumpleaños de su millonario esposo, el empresario francés Frédéric García, quien es 19 años mayor que ella.

Este domingo 14 de septiembre, el marido de la actriz celebró su cumpleaños número 58, por lo que a través de Instagram le dedicó un amoroso mensaje.

“Feliz día mi Frédéric. Hoy cumple años el hombre más espectacular de este planeta y a quien tengo la fortuna de tener en mi vida”, escribió al pie de una fotografía en la que aparecen abrazados.

Así felicitó Altair Jarabo a su millonario esposo francés.
Así felicitó Altair Jarabo a su millonario esposo francés.
Imagen Altair Jarabo / Instagram

Así lucen juntos

En agosto de 2021, Altair Jarabo y Frédéric García se casaron en París, Francia. La pareja contrajo nupcias en un elegante castillo, recinto que fue construido en 1548 durante el Renacimiento.

Durante su noviazgo con el empresario francés, la intérprete de 39 años evitó compartir fotografías con el empresario. Situación que cambió luego de su boda.

Desde entonces, Altair Jarabo suele compartir fotografías y videos junto a su marido, quien en repetidas ocasiones ha mencionado apoya su carrera como actriz. Asimismo, ha hecho frente a las críticas por su diferencia de edad.

La actriz se casó con el empresario francés en agosto de 2021.
La actriz se casó con el empresario francés en agosto de 2021.
Imagen Altair Jarabo Instagram / Mezcalent


"Tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios, entonces, no sería yo si me pasara preguntándole sus opiniones a la gente. Además, ¿qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa, como pueden ver”, declaró en mayo de 2023 en el programa Hoy.

Altair JaraboFamososPremios Juventud

