Muere Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', tras ser diagnosticado con enfermedad degenerativa

Eric Dane, actor conocido por sus papeles como Mark Sloan en 'Grey’s Anatomy' y Cal Jacobs en 'Euphoria', falleció a los 53 años el 19 de febrero de 2026, casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

El actor había compartido en 2025 que enfrentaba esta dura enfermedad, revelación que marcó el inicio de un periodo complejo en su vida personal y profesional.

Fue su familia quien confirmó su fallecimiento a través de un comunicado publicado por la revista People: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

El mensaje señala que durante la enfermedad "Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil".

Durante los últimos meses, mostró un deterioro evidente; fue visto en silla de ruedas y con dificultades en el habla, aunque siempre mantuvo una actitud de lucha y mensajes de esperanza hacia sus seguidores.

En su última aparición pública, en octubre de 2025, Dane se dejó ver vulnerable, pero aseguró que lucharía "hasta el último aliento" contra la ELA.

¿Quién era Eric Dane?

Eric Dane construyó una carrera sólida en la televisión. Nació en San Francisco, California en 1972.

Comenzó su carrera actoral con pequeños papeles en series como 'Saved by the bell', 'The Wonder Years', 'Roseanne and Married... with Children' y 'Gideon's Crossing', solo por mencionar algunos de sus proyectos.

Su salto a la fama llegó con 'Grey’s Anatomy', donde interpretó al Dr. Mark Sloan, papel que lo posicionó como una de las figuras más queridas del drama médico y consolidó su lugar en la industria del entretenimiento.

Tras su éxito en la serie, continuó demostrando su versatilidad con proyectos como 'The Last Ship', donde asumió un rol protagónico en un drama militar de acción.

En años recientes, volvió a ganar fama gracias a su participación en la serie 'Euphoria', donde interpretó a Cal Jacobs, uno de los villanos de la historia.