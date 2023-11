Enrique Guzmán pide perdón tras polémicos comentarios: enfrenta acusaciones de supuesto abuso

“Yo no he visto nunca ese video del que hablan. De alguna manera (la reportera) me ‘sacó el tapón’, me hizo quitar el pie del suelo. Me hizo decir cosas que no debía decir en ese momento. No hay forma de que alguien pueda probar con un video que yo haya tocado a una menor. Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias”, enfatizó.