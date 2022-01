Varias famosas se despiden de sus implantes mamarios: te contamos por qué lo hacen

En los últimos años varias famosas han tomado la decisión de quitarse los implantes de seno.

En sus declaraciones, algunas han señalado que su cuerpo reaccionó negativamente y padecieron la enfermedad del implante mamario; mientras que otras decidieron retirarlos para evitar futuros problemas.

Por ejemplo, la conductora Giselle Blondet se quitó sus implantes mamarios para cuidar su salud y todo lo documentó con el fin de educar a sus seguidores al respecto. Conoce los detalles aquí.

¿Qué es la enfermedad del implante mamario?

De acuerdo con el portal médico de la Clínica Mayo, es un conjunto de síntomas asociados a los implantes mamarios y que no necesariamente se presentan a corto plazo después de la cirugía, pueden pasar varios años para que el cuerpo los rechace.

Incluye fatiga, pérdida de memoria, salpullido en la piel, problemas para concentrarse y dolor en las articulaciones. Lamentablemente los médicos siguen estudiándolo, ya que no hay certeza exacta de por qué se presenta en algunos cuerpos y en otros no.

Por su parte, la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) ha asociado varios riesgos a los implantes mamarios como: linfoma anaplásico de células grandes (un cáncer del sistema inmunológico), contractura capsular (que el tejido cicatricial apriete el implante), dolor de senos o ruptura de los implantes rellenos (ya sea por desinflación, desgarros, agujeros o ruptura silenciosa).

Famosas que le dijeron adiós a sus implantes y sus razones

Gracias a la difusión que se le ha dado a la enfermedad del implante mamario, varias famosas han tomado acción y lo revelaron sin pudor a sus seguidores.

Brenda Zambrano

La modelo y estrella de ‘Acapulco Shore’ (2015) lo anunció en su Instagram:

“Le dije adiós a mis implantes. Tuve un busto súper bonito que disfruté al máximo cuando me operé la primera vez. Cuando me hice la reducción de busto nunca imaginé todo el daño que me estaba causando como pueden notar el que está limpio está roto. No saben lo liberada que me siento, quedé con mis senos pequeños y así me voy amar”.

Michelle Renaud

La actriz de ‘Quererlo todo’ (2020) confesó su decisión en entrevista con ‘Hoy’:

“Hay una enfermedad que se llama ‘Breast Implant Illness’ o enfermedad del implante mamario que tiene síntomas que se pueden confundir y atribuirlos a otras cosas porque en los estudios no salen. Yo cuando me quité los implantes dije: ‘Yo voy a prevenir, yo por mi hijo no me arriesgo ni de broma’. Y resultó que en el quirófano se dieron cuenta de que tenía silicón regado”.

Andrea Legarreta

A finales de 2021 la conductora de ‘Hoy’ confesó durante el programa que se deshizo de sus implantes para envejecer sin temor a alguna enfermedad.

“Yo de plano dije ‘al rato, cuando [sea mayor] voy a andar con los plásticos’. Yo decidí no tener el plástico adentro”.

Crystal Hefner

En 2016 la viuda de Hugh Hefner comentó que “sus implantes de pecho la estaban envenenando lentamente” a través de una publicación de Facebook:

“Ignoré los síntomas etiquetándome a mí misma como hipocondríaca, a pesar de que realmente me preocupaba que algo andaba mal conmigo. Después de que me diagnosticaron la enfermedad de Lyme y el moho tóxico, lo publiqué en las redes sociales. Pero empecé a recibir comentarios que decían que mis síntomas coincidían con la "enfermedad de los implantes mamarios". [Después de retirarme mis implantes] instantáneamente noté que mi dolor de cuello y hombros había desaparecido y podía respirar mucho mejor”.