Famosas que se quitaron los implantes de seno: lo hicieron por salud o por amor propio

Lo cierto es que no a todas las famosas les sienta bien una cirugía plástica y algunas terminan por arrepentirse de ellas. Tal es el caso de las celebridades que te mostramos a continuación, pues ellas se operaron el busto pero después decidieron retirarse los implantes mamarios.

#1 Andrea Legarreta

La conductora de ‘Hoy’ reveló a finales del 2021 que se quitó los silicones de los senos, aunque no detalló cuándo. Detrás de su decisión estuvo el simple hecho de ajustar su imagen a su edad:

“Yo, por ejemplo, de plano dije ‘al rato, cuando tenga cuántos voy a andar con los plásticos ahí (hizo un gesto de un busto muy grande y alto). Yo decidí no porque me sintiera mal o por algún tipo de enfermedad, porque quise no tener el plástico adentro”.

#2 Michelle Renaud

En el 2019, la actriz de telenovelas se sinceró con sus fans al revelar que se quitaría los implantes mamarios. La razón por la cual lo hizo fue un tanto preocupante: sufrió de una condición llamada ‘breast implant illness’ o enfermedad de los implantes mamarios, la cual ocasiona diversos problemas de salud.

“(Tuve) moretones enormes que me hicieron pruebas para ver si tenía lupus, leucemia, cualquier cosa y nunca entendían de qué era, la cara deshecha, manchas rojas, se me quemaba la piel, se me caía el pelo, me pasaba de todo…”



Al día de hoy, Michelle Renaud se siente más que contenta con su decisión y, según escribió en una publicación de Instagram: “Jamás me había sentido tan cómoda con mi cuerpo”.

#3 Romina Marcos

La hija de Niurka es muy abierta sobre los cambios en su imagen, por lo que el tema de las cirugías plásticas no podía ser la excepción.

En marzo del 2021 dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, que se sometió a una operación para revertir el aumento de busto que se hizo a los 20 años.

Comentó que, en realidad, se había puesto los implantes por “presión social” e invitó a sus seguidores a solo hacer cambios en su cuerpo por un deseo personal y que les ayude a “sentirse bien y seguros” con ellos mismos.

#4 Carmen Aub

En octubre del 2020, la intérprete de ‘El señor de los cielos’ publicó un video en el que dio a conocer que se quitaría los implantes mamarios 10 años después de habérselos puesto.

“No me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio por el que yo me muevo (...) en su momento era lo que tenía que hacer ”, contó de su experiencia.



También aseguró que la decisión de removerlos fue gracias a un “trabajo interno”, así como el temor de desarrollar la ‘breast implant illness’.

#5 La Bebeshita

Otra famosa que tuvo problemas de salud tras su cirugía de aumento de busto fue la participante de ‘Enamorandonos’.

En agosto del 2020, contó al programa ‘Venga la Alegría’ que desde el inicio tuvo problemas con sus senos, pero no les prestó atención porque en la clínica donde se operó le decían que era normal y se le pasarían en un tiempo.

No fue hasta que sintió “un granito” en uno de sus pechos que se dio cuenta de que el implante “ya se estaba saliendo”. Al consultar a otro médico descubrió que el silicón nunca estuvo bien puesto, así que decidió retirarlos y someterse a una reconstrucción.

#6 Sara Maldonado

En el verano del 2021, la actriz informó que se quitaría los implantes de su busto después de 20 años con ellos.

“Ya tienen bastante años y al final caducan, entonces estoy aprovechando este momento que, de entrada tengo tiempo porque estoy de vacaciones, y me voy a retirar las prótesis. (...) Con mi propia grasita natural que yo tengo solo me van a acomodar todo para que esté en su lugar”, explicó en aquella ocasión.

#7 Victoria Beckham

En una entrevista del 2014 con la revista ‘Allure’, la ex Spice Girl aseguró que se había quitado los implantes de senos.

En aquella ocasión no dio detalles de por qué tomó esa decisión, pero un ensayo que escribió en enero del 2017 en ‘Vogue UK’ parece delatar que simplemente no le gustó el aspecto que le daban.