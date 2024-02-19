De vendedor de tacos al show business: hijo de Mariana Levy logra primer trabajo en el mundo artístico

Video Hijo de Mariana Levy deja de lado los tacos y emprende nuevo negocio: "Quiero salir del abismo"

Apenas en julio de 2023 contó públicamente que estaba en la necesidad de ponerse a vender tacos y chilaquiles para poder sobrevivir luego de irse a vivir solo en una casa que le dejó su madre a él y sus hermanas como herencia en el estado de Morelos.

Pero ahora, 7 meses después, ya debutó en el mundo artístico tras haber iniciado sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Hijo de Mariana Levy sigue los pasos de Talina Fernández

Emilio Levy, como ha pedido que lo llamen artísticamente, debutó como presentador de un evento en la Ciudad de México el pasado viernes 16 de febrero.

Fue el encargado de conducir la alfombra roja de 'The One 100 México' en donde demostró que heredó el gusto por la conducción, tal como lo hizo por años su abuela Talina Fernández, quien murió el 28 de junio de 2023.

"Muy feliz y orgulloso por tener mi primer trabajo de conducción. Estoy seguro que no será el único", escribió el chico en su cuenta de Instagram en donde también colgó algunas fotos.

Ante medios como ¡Siéntese Quien Pueda!, que puedes ver de lunes a viernes a las 3P/2C por Univision, admitió sentirse nervioso ante esta primera vez como presentador.

"(Es) mi primera chamba, un poco nervioso, normal, los nervios siempre nos acompañan, pero lo voy tratar de canalizar de la mejor forma para que en vez de que me perjudiquen me ayuden", dijo minutos antes de su debut.

Cuando se le preguntó si se inclinaba más por la conducción o la actuación, fue claro: "Voy a tratar de ser todo, lo que me den, el trabajo que me ofrezcan yo encantado, hay que pagar la renta".

" La conducción a mí me encantaría, el platicar con la gente, el platicar con todos es algo que a mí me llena", admitió, "también la actuación no me niego, sería muy buen villano o un comediante".

" Lo tengo en la sangre, yo creo que sí (tengo madera), teniendo los ejemplos que tuve en mi vida les aprendí bastante, la madera la tengo y el talento está por verse", reconoció.

En enero pasado, el joven inició sus estudios en el CEA, semillero de varios de los más grandes actores y actrices del mundo de la televisión de habla hispana.

"Ella me dio la iniciativa, ella me dio el empujoncito”, contó sobre cómo su hermana Paula Levy fue quien lo impulsó a entrar a esta institución.

Emilio Levy extraña a Ana Bárbara

Emilio Levy admitió ante los medios en la noche de su debut como presentador que le hubiera encantado tener cerca a Ana Bárbara, quien lo crió y educó tras la repentina muerte de su madre ocurrida en abril de 2005. La cantante se casó con el viudo de Mariana Levy, Jose María Fernández 'El Pirru', en 2006.

" Me hace mucha falta y más en este evento de conducción que tengo, me encantaría hablarle y decirle 'aquí estoy'", dijo sobre la cantante, con quien se encuentra distanciado desde hace tiempo.

El exhijastro de la artista ventiló desde el verano pasado que Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, ejercía supuestos malos tratos hacia los hijos de la cantautora y eso fue lo que lo hizo alejarse de ella.

"Mientras siga el señor Ángel Muñoz ahí (con ella), yo no tengo nada que hacer ahí", advirtió, "a mí no me maltrató nunca, pero se metió con mis hermanos".

"El amor la ciega", aseguró sobre la supuesta razón que él cree que tiene Ana Bárbara para no culminar la relación que sostiene con su prometido, a quien se le acusa de supuestamente alejarla de su familia.